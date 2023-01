Čini se kako se - kreće! Povijesni boksački meč, sudar titana, dva najbolja teškaša današnjice, vladara kraljevske kategorije Oleksandr Usyka i Tysona Furyja, mogao bi se dogoditi, njih dvoje bi konačno mogli ukrstiti boksačke rukavice u meču desetljeća, megaborbi kakva se već dugo nije odvila - ona za apsolutnog vladara svjetskog boksa, za ujedinjenje svih pojasa prvaka, javlja čitani britanski tabloid The Sun.

Pregovori o neupitnoj borbi za objedinjeni naslov u teškoj kategoriji - prvoj u gotovo 24 godine - nastavljeni su nakon Furyjeve dvostrane pobjede nad Derekom Chisorom prošlog prosinca...

Ništa od Saudijske Arabije, borba će se premjestiti u London

Očekivalo se da će naftom bogati kralj Saudijske Arabije pristati na uzbudljiv meč - koji bi se trebao održati u travnju. No, prema ESPN-u, željno iščekivani okršaj neporaženih teškaša mogao bi se odigrati ispod slavnog slavoluka kultnog Wembleya u Londonu.

Reporter Mike Coppinger rekao je:

“Ova borba je bila usmjerena, nekako su ju gurali prema Saudijskoj Arabiji, da se održi u toj bogatoj arapskoj zemlji. Sada bi ova megaborba mogla stići u Englesku, što znači manje novca za sve. I Tyson Fury želi mnogo novca da se bori protiv Usyka bez obzira na ono što je rekao u prošlosti da nije u pitanju novac, da će se boriti besplatno, ali ovo je ipak borba za nagrade, za zaradu, za ujedinjenje pojaseva prvaka teškaša. Oni to moraju shvatiti, a izgleda da čitava priča ide na stadion Wembley u Londonu krajem travnja, što je bolje mjesto za borbu. Tamo možete staviti 90.000 do 100.000 ljudi na stadion. Tyson Fury je velika zvijezda, ali oni moraju shvatiti ovaj problem s novcem je i dalje aktivan", otkrio je Mike Coppinger i dodao:

Nije išlo ni kod Usyka

"Otišli su na Usykovu stranu kako bi odande uzeli nešto novca i to, naravno, nije išlo. I oni su ih odbili, pa je problem s novcem, s zaradom u ovom meču, ostao neriješen"

Furyjev kopromotor Bob Arum otkrio je prošlog tjedna da je Wembley preferirano mjesto za borbu. Šef Top Ranka rekao je za Sky Sports:

"Ovisi [o] kakvi su poslovi i tako dalje. Ima nas koji bi radije da je borba na Wembleyu, ali opet ovisi sve o novcu."

Borci imaju vrlo kratku granicu svoje karijere i moraju zaraditi koliko god mogu...

Tyson Fury: 'Samo se želim boriti'

“Posebno veliki novac, jer ga za nekoliko godina neće biti. Samo mislim da će to biti ogromna borba", dodao je Bob Arum.

WBC kralj Fury ostao je frustriran odgodom finalizacije borbe koja je definirala karijeru, rekavši za Sky Sports:

"Trenirao sam i samo čekamo objavu. U limbu sam kao i ostatak svijeta. Ne zanima me tko, što, gdje i kada. Samo se želim boriti i to je to."