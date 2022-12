Večeras se u Londonu održao pravi boksački spektakl. Tyson Fury je u svojem povratku u svijet boksa svladao Dereka Chisoru pred prepunim stadionom Tottenhama.

Bio je to povratak Kralja Cigana i to spektakularan. Derek Chisora nije imao šanse protiv Furyja i to je bilo jasno od samog početka meča. Fury je s lakoćom mlatio po Chisori, koji praktički nije uputio nijedan opasan udarac.

Iz runde u rundu Chisora je izgledao kao da je boksačka vreća, malo jači trening za Tysona Furyja. Do desete runde 38-godišnji Chisora nije imao snage i već su se svi počeli čuditi što njegov kut nije odlučio da je dosta.

Sprema se spektakl

Učinio je to pred sam kraj desete runde glavni sudac meča, koji je prekinuo borbu kada je bilo jasno da Chisora ne može stajati na nogama.

Fury je tako ostao neporažen, u 34 meča ostvario je 33 pobjede i jedan remi. Chisora je sada na omjeru od 33 pobjede i 13 poraza, a ujedno je to i treći poraz od Furyja. Nakon meča Fury se obratio Oleksandru Usyku koji je pratio meč iz prvih redova. Sve upućuje na to da ćemo dobiti ono što svi želimo: Ogled Furyja i Usyka.

"Ne znam gdje je? Gdje je Usyk, zec? Ej zec! Ti si sljedeći! Ti si sljedeći mala ku*ico. Ti i ja sljedeći, ti mali zecu. Mali čovjek je svladao bodybuildera (Anthony Joshua), ali mene ne možeš. Ti mali ružni čovječe. Idemo to odraditi. Možeš se smijati sada, ali ja ću te završiti", vikao je Fury u lice Ukrajinca.

Potom se pojavio Joe Joyce, a Fury mu je poručio ako se Usyk boji i ne želi borbu, da će ju rado ponuditi Joyceu. Inače, posljednji boksač koji je imao sve titule prvaka u teškoj kategoriji je legendarni Lennox Lewis. Fury bi pobjedom nad Usykom, ili pak obrnuto, postao prvi nakon Lewsia.