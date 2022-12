Urugvaj se pomalo iznenađujuće oprostio od Svjetskog prvenstva već nakon prve tri utakmice u skupini. Usprkos tome što su u posljednjem kolu svladali Ganu, Urugvajci nisu izborili osminu finala SP-a zbog lošije gol-razlike. Dalje je išla Južna Koreja koja je svladala Portugal 2:1.

No, od zadnjeg sučevog zvižduka pa sve do sada, cijelo vrijeme se raspravlja o sudačkim odlukama. Naime, Urugvajci su uvjereni da ih je sudac oštetio za kazneni udarac i to u sudačkoj nadoknadi. Tim bi pogotkom prošli dalje u osminu finala.

Urugvajski reprezentativci su potpuno poludjeli te su glavnog suca utakmica, Daniela Sieberta, pratili u tunel i nakon završetka utakmice.

Skandal

Sada se pojavila snimka na kojoj su se urugvajski reprezentativci okomili na glavnog suca, a čini se kako bi Jose Maria Gimenez mogao najgore proći. Na snimci se vidi kako brani Atletico Madrida laktom udara direktora natjecanja FIFA-e u glavu.

Navodno mu prijeti čak 15 utakmica kazne ako se incident prijavi. Takav potez bi se smatrao napadom na službenu osobu, a Gimenez bi bio kažnjen i s najmanje pet tisuća švicarskih franaka. Još uvijek se ne zna bi li eventualna kazna od 15 utakmica vrijedila samo za predstave u urugvajskom dresu ili i u klubu.

"Lopovi, ovi ku*vini sinovi su svi hrpa lopova… Samo me nastavi snimati", govorio je Gimenez u kameru, dok je Edinson Cavani srušio VAR monitor…