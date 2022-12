Švicarska nogometna reprezentacija posljednji je, 16. sudionik osmine finala ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva nakon što je u susretu posljednjeg, 3. kola skupine G na stadionu 974 svladala Srbiju s 3-2 (2-2).

Srpska reprezentacija je tako, usprkos drugačijim najavama, ispala kao posljednja u skupini sa svega jednim bodom koji su osvojili protiv Kameruna.

I dan kasnije u Srbiji pljušte reakcije, mediji i navijači su nezadovoljni Piksijem i njegovim izabranicima. Zanimljiv razlog kraha srpske reprezentacije iznio je Rade Bogdanović, popularni i osebujni komentator na RTS-u.

Problem je i vojni rok...

"To je generacija nogometaša koja je jako talentirana, ali nisu služili vojni rok. Da su služili vojni rok, onda znaš da možeš i moraš izdržati bez djevojke, žene, roditelja najmanje pet-šest mjeseci. Oni to nisu prošli i zato su malo razmaženi", počeo je.

Bogdanović smatra da ljepšem spolu nije bilo mjesto u Kataru. Također, spominjalo se kako su u kamp Srbije dolazile turbofolk zvijezde te je atmosfera bila daleko od one kakva se zahtjeva na Svjetskom prvenstvu.

"Ne dopada mi se činjenica da su žene otišle tamo. Njihove žene na ovu lovu, to je realno parada kiča. One čim dođu tu nema ni sreće ni raspoloženja. Ljuljaj to dijete tamo, kupaj se u milijunima, a mene pusti da igram", ispalio je.