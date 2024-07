JEDVA ČEKAMO / Treća epizoda Fight of Nations™- Put do pobjede bit će ludnica

Prve dvije epizode Fight of Nations™- Put do pobjede pokazale su drugu stranu slobodne borbe. Osam mladih boraca, po 4 u svakoj momčadi, prolaze kroz izazove, stresne situacije, mečeve, svaki od njih sanja svoje sportske snove. Svi su zajedno smješteni u vili u kojoj imaju sve, ali opet, neke situacije se ne mogu izbjeći. Nije lagano, a potvrdili su nam i to sami borci kroz uvodne razgovore, borit se s nekim, htjet mu otkinuti glavu u kavezu, a onda s njim provodti vrijeme u kući, odnosno dijeliti s njim prostor, jesti s njim za stolom itd. U trećoj epizodi emisije ove subote u goste borcima stiže i popularna reperica Mimi Mercedez te osnivač Colonije Boris Đurđević. Cijelo glazbeno iskustvo pretvorilo se u nezaboravnu zabavu u kojoj su neki borci otkrili da ako im se iznenada zalupe vrata MMA karijere - ona glazbenog showbiza čekaju ih širom otvorena. Vjerujte nam na riječ, s ovom epizodom sve se počinje komplicirati u kući, ali i događati stvari koje će pričati unucima.