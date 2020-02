TONI FILIPI JE POKRADEN! Pogledajte i sami sramotu iz Debrecena, pa prosudite; ‘Meni je to sve smiješno’

Toni Filipi bio je bolji od Adama Hamorija

Jedan od naših najperspektivnijih boksača Toni Filipi (23) pokraden je sinoć na 64. memorijalnom Bocskai Istvan turniru u mađarskom Debrecenu, jakom međunarodnom boksačkom turniru kojeg je 2017. osvojio! Legitiman zaključak, ako se uzme u obzir viđeno u meču na tri runde boksača iz BK Gladijator i domaćeg borca Adama Hamorija. Adam Hamori je boksač kojeg je Filipi prošle godine podijeljenom odlukom savladao u četvrtfinalu Europskog prvenstva…

Sve se jasno vidi na snimci

I na službenoj snimci turnira koja je objavljena na You Tube kanalu od 2:59:55 jasno možete vidjeti da je Toni bio bolji borac. Boksač iz mjesta Sali na Dugom Otoku od početka je krenuo agresivno i bio precizan u udarcima. Sjajno je pritom eksivirao u prvoj rundi nekoliko puta i bio dominantniji i vidljivo borac.

Posebno je njegova dominacija bila vidljiva u sljedeće dvije runde. Hamori je izgledao kao netko tko samo odbrojava do kraja runde, odnosno meča. Filipi je bio odlučan, agresivan, išao je na svaki njegov udarac do kraja, radio serijski i nerijetko pogađao serijski. Posebno dobar bio je Filipi u posljednjoj rundi kad je nekoliko puta Mađara tako pogodio da se očekivalo da bi moglo doći do brojanja i prekida. Kad je sudac rekao da je pobjednik odlučen jednoglasno, u hrvatskom kutu se vidjelo neko olakšanje. Mislio je Tomo Kadić kako je njegov boksač pobijedio, kad ono – hladan tuš.

‘On je domaćin i to je najviše presudilo. Bio sam siguran da sam pobijedio’

Iz vedra neba suci su proglasili Adama Hamorija pobjednikom…

“Şve se vidjelo, sve je jasno. Nema tu puno priče… On je domaćin i to je najviše presudilo. Bio sam siguran da sam pobijedio i kad je sudac rekao da je jednoglasna sudačka odluka, mi smo bili uvjereni da sam to ja. Kad ono – on”, kazao nam je Toni Filipi, koji nam se, zajedno sa svojim trenerom Tomom Kadićem javio iz Budimpešte…

‘Vidjeli smo Tonija Filipija punog želje i energije’

“Ja sam zadovoljan svojom izvedbom, radio sam od prve do zadnje minute, mislim da sam dobar. Ne bih ništa mijenjao, radio sam cijelo vrijeme, boksao pametno. Sve se jasno vidi na snimci. Svaki komentar je suvišan”, rekao nam je Toni Filipi. Nakon njega na red je došao i Tomo Kadić…

“Vidjeli smo Tonija Filipija punog želje i energije. Motivacija mu je bila visoka. Bili smo svjesni unaprijed da ćemo morati biti uvjerljiviji i bolji od suparnika, baš zato što je domaćin. U tom našem planu, u borbi, bili smo konkretniji. Adam Hamori je dobar boksač, jedan od njihovih boljih, dečko je radio, ali mi smo bili ti koji smo pogađali. Hamori je čak u trećoj bio uzdrman, dobio je udarac i u jetru, praktički se spašavao u nekim segmentima. Radio je, ali jednostavno mislim da je to bilo čisto u našu korist. Ono kako je i Toni rekao, kad smo čuli da je jednoglasna odluka u pitanju, bili smo uvjereni da je to to, da smo to mi, ma nema šanse da nam ovo uzmu. Osjetili smo neko olakšanje, da vam budem iskren. I onda ispadne da smo izgubili sve runde kod sudaca. Nevjerojatno kako su na kraju presudili borbu. Sramota”, govori nam Tomo Kadić i na našu konstataciju da je to bila prava boksačka krađa, rekao nam je:

‘Kao da su nas htjeli eliminirati već u prvom meču’

“Namjerna, nema drugačije nego namjerna. Već prvi dan kad smo boksali s Rusom vidjeli smo kod sudaca da je bilo podijeljeno, a Toni je bio uvjerljivo bolji i od njega. Suci su u toj borbi dopuštali stvari koje inače ne dopuštaju. Kao da su nas htjeli eliminirati već u prvom meču. A sad ova odluka… Iskreno, nisam se niti naživcirao. Smiješno mi je bilo. Ma da je 4-1 rekao bi ajde, ali Toni je bio bolji, konkretniji, točniji, više je udaraca zadao… Više je grizao, gađao je… Ma tko je god pogledao snimku isto vidi. Evo, iz Rusije mi čak šalju snimku razgovora u kojoj govore kako se crveni (Hamori) bavi hrvanjem, a tvoj se bavi boksom. Ljudi mi šalju poruke da ne mogu vjerovati. Mi smo mislili da je pobijedio Toni. Ma strašno. Ali, nema veze, idemo dalje. Generalno, zadovoljan sam viđenim od strane svog boksača i na europskim kvalifikacijama u Londonu u ožjuku bit ćemo spremni”, zaključio je Tomo Kadić.