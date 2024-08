FON / Tko je to naljutio Vasu? 'Najradije vas ne bih gledao, ali sam tako dobro plaćen da moram'

Pripremite se za uzbudljivo putovanje u svijet MMA borbi uz novi reality show – Fight of Nations™: Put do pobjede! U dosad nikad viđenom formatu zabave na ovim prostorima dva tima po četiri mlada borca iz Hrvatske i Srbije žive zajedno pod istim krovom. Njihov svakodnevni život pun je intezivnih treninga, grupnih izazova, ali i neizbježnih međusobnih sukoba. Svaka epizoda emisije Fight of Nations™: Put do pobjede donosi žestoki meč između jednog hrvatskog i jednog srpskog borca. Tim koji do kraja skupi najviše bodova osvaja 10.000 eura, a dva najbolja borca idu u finalni okršaj gdje se bore za FNC ugovor u istoj vrijednosti. Pod vodstvom regionalnih MMA legendi Vase Bakočevića i Filipa Pejića, borci će skupljati bodove i boriti se za mjesto u finalnom meču na eventu FNC 19 koji će biti održan u pulskoj Areni 7. rujnu Dečki se znaju boriti, no hoće li znati živjeti skupa? Ne propustite Fight of Nations™: Put do pobjede, samo na platformi Voyo! Novu četvrtu epizodu pogledajte u subotu 10. kolovoza.