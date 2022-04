Jedan je mladić krajem prošle godine pokazao kakvo srce ima. Riječ je o 24-godišnjem Teófimu Andrésu Lópezu Riveru, talentiranom američkom profesionalnom boksaču iz Brooklyna, koji je pokazao veliko srce u ringu i skoro zakoračio jedan korak predaleko, tamo gdje nema povratka...

Inače, za Lopeza u ovom poznatom newyorškom kvartu govore kako, bilo da ga netko voli ili ne, ali jednostavno ga moraju svi gledati i poštovati. Zbog onog što je, što ima u sebi. Teofimo Lopez je istinski fighter, borac, spreman i umrijeti u ringu. Umalo mu se to i dogodilo...

Bivši svjetski prvak

Bivši ujedinjeni svjetski prvak u lakoj kategoriji, s IBF naslovom od 2019. do studenog 2021., te naslovom u časopisima WBA, WBO i The Ring od listopada 2020. do studenog 2021., oduševio je boksačku javnost u SAD-u još prije...

Kao amater, predstavljao je Honduras na Ljetnim olimpijskim igrama 2016., gradio svoj put prema velikoj boksačkoj sceni...

Poznati novinar ESPN-a Mark Kriegel napisao je početkom prosinca prošle godine za Lopeza da je riskirao svoj život i trebao biti u bolnici -- a ne u boksačkom ringu -- kada je tjedan prije toga izgubio svoja četiri pojasa lake kategorije od Georgea Kambososa u Madison Square Gardenu 27. studenog, prema liječniku koji ga je naknadno pregledao medicinski karton.

"Mogao je umrijeti, sigurno", izjavila je za ESPN dr. Linda Dahl, otorinolaringologinja (ENT) s kirurškim privilegijama u tri bolnice na Manhattanu.

'Stvarno stvarno može biti sretan'

"Kako je disao, ne mogu vam ni objasniti. To je kao da mu je netko zavezao utege od 136 kg oko prsa… kao da su mu vrat i prsa bili začepljena, blokirana. Tako se borio, ima sreće što nije mrtav, mogao je lako umrijeti", rekao je za ESPN dr. Peter Constantino, izvršni direktor njujorškog Instituta za glavu i vrat.

"Mislim, stvarno sretan", naglasio je doktor.

Prema Lopezovoj medicinskoj dokumentaciji, 24-godišnjem bivšem neprikosnovenom prvaku liječnici hitne pomoći dijagnosticirali su "pneumomedijastinum" s "velikim zrakom u retrofaringealnom prostoru" tijekom njegova posjeta bolnici Bellevue nakon borbe.

"Zrak mu je okruživao zid prsnog koša, srce i vrat - mjesta na kojima zrak ne bi trebao biti", kazao je Dahl, koji je radio kao liječnik uz ring za atletsku komisiju New Yorka.

"Da je bio pogođen u vrat ili prsa - na određeni način, na određeno mjesto - mogao bi razviti pneumotoraks (kolapsirana pluća). … Odmah bi bio dolje i ne bi mogao disati i trebao bi prsnu cijev."

Ima dugogodišnju astmu

Vjerojatni uzrok zraka, prema Dahlu i zapisima liječnika koji su kasnije vidjeli Lopeza u New York-Presbyterian bolnici, bila je mala suza u njegovom jednjaku. Lopez - čija je dijagnoza bila komplicirana zbog njegove dugogodišnje astme i slučaja COVID-a koji je dobio u lipnju - počeo je osjećati kratkoću daha i otekline u predjelu vrata u petak, neposredno prije vaganja.

"Mislio sam da je to samo moja astma", rekao je Lopez za ESPN, upitan zašto nije otkrio svoje simptome svom menadžeru ili atletskoj komisiji tijekom pregleda prije borbe u petak. "Prije sam se borio s astmom. Da sam svima rekao, otkazali bi borbu. Ali odlučio sam ne, zbog količine pritiska pod kojim sam bio. Nisam želio čuti kako ljudi govore: 'Oh, još jedan odgoda.'"

Lopez-Kambosos, kojeg je IBF odredio kao obavezna obrana, od početka je bio promaknuća zvijezda, s najmanje osam datuma u svibnju. Štoviše, Kambososa se nije doživljavalo kao opasnog protivnika. DraftKings je imao Lopeza -- koji je probio boksačke liste funta za funtu svojom pobjedom 2020. nad Vasiliyem Lomachenkom -- kao favorita 10-1.

'Pluća mu dobro zvučala'

Dahl, koja je radila za NYSAC između 2004. i 2008., rekao je da Lopezovo stanje ne bi postalo očito na rutinskom ispitu prije borbe, obavljenom neposredno prije vaganja prošlog petka.

"Ako slušate svojim stetoskopom - kao što sam to učinio u ponedjeljak - njegova pluća su dobro zvučala", istaknula je.

"Nema šanse da bi to itko mogao dijagnosticirati a da nije znao koliko su njegovi simptomi teški, zatim rendgenski snimak i CAT skeniranje."

Nakon vaganja, Lopez i njegov tim -- bez njegovih uobičajenih nutricionista, Perfecting Athletes - otišli su u restoran Carmine's kako bi se rehidrirali i nadopunili. Tu su se njegovi simptomi značajno pogoršali.

“Postalo je loše dok nisam počela rehidrirati”, kazao je Lopez.

Najvjerojatnije objašnjenje, prema Constantinu - upoznatom i s Dahlom i širokim činjenicama slučaja - je da je Lopez "brzo rastezao jednjak do točke u kojoj je dobio suzu ili nešto slično".

Drama kakva se ne pamti

Lopezovi roditelji - uključujući njegovog otvorenog oca-trenera, Teofima starijeg - rekli su da su mislili da bi mogao pati od refluksa kiseline ili dehidracije zbog smanjenja tjelesne težine.

Unatoč nokdaunu koji je Lopez popio u 10. rundi i njegovim prigovorima nakon borbe da su ga suci opljačkali, borba se naširoko smatrala čistom pobjedom Kambososa. Jedini rezultat koji je podigao obrve u boksačkim krugovima bio je sudac Don Trella, koji je bodovao borbu 114-113 za Lopeza. Lopezovo lice je bilo krvavo, otečeno, bio je isprebijan i još, k tome, i s ozbiljnim, po život opasnim zdravstvenim problemima. No, borio se do kraja, Kambosos je isto bio vidno oštećen...

Nakon borbe, Lopez je dobio kisik, a liječnik atletske komisije ga je uputio u Bellevue, gdje je dobio devet šavova zbog posjekotine iznad lijevog oka. U 4:37 ujutro, CT u kojem se spominje "proširen zrak" u njegovoj vratnoj šupljini upisan je u njegovu evidenciju...

U ponedjeljak ujutro, požalivši se da nije dobio adekvatnu pozornost u prometnoj hitnoj u Bellevueu, Lopez se odjavio protiv savjeta liječnika. Njegov uznemireni menadžer, Dave McWater, nazvao je zamjenika zapovjednika svoje tvrtke, Rona Rizza. Rizzo je zauzvrat posegnuo za Dahlom, kojeg je poznavao iz dana u atletskoj komisiji.

Dahl je upoznala Lopeza u njegovom hotelu. Sada svrgnuti prvak krenuo je u međunarodnu zračnu luku John F. Kennedy, nestrpljiv da se ukrca na let za Las Vegas kako bi vidio svog sina, rođenog prije samo nekoliko tjedana, 16. studenog.

'Hvala Bogu da je živ'

“Pogledao sam snimku kad sam ga vidio u ponedjeljak ujutro”, rekla je Dahl.

"Samo sam rekao: 'Hvala Bogu da si živ'."

Rekla mu je da ne može letjeti i uputila ga da se odmah prijavi u New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center. Tamošnji liječnici su potvrdili dijagnozu pneumomedijastinuma. Otpušten je u četvrtak ujutro i savjetovao mu se da ne leti najmanje dva tjedna.

"Ne znam kako je prošao 12 rundi a da nije mogao disati", kazala je Dahl.

"Ali ima zraka tamo gdje ga ne bi trebao biti i opasno mu je ući u avion."

Premda je Lopez trebao zaraditi gotovo 3,2 milijuna dolara za borbu protiv Kambososa, ovo vodstvo obilježilo je mučno razdoblje u njegovom mladom životu. U kolovozu se od supruge odvojio od samo dvije godine. U listopadu je rekao da je govorio o "razmišljanju o samoubojstvu" u najmanje tri navrata prošle godine. Istog mjeseca, njegova obitelj -- koju uzdržava i koju se često svađao sa svojom suprugom -- preselila se kod mladog borca. Otputovao je u New York 20. studenog, samo četiri dana nakon što je vidio sina na svijet. Do tjedna borbe, Lopez je rekao da mu je ostalo samo oko 20.000 dolara na njegovo ime.

Novac je bio jedan od razloga zašto je tim Lopez otpustio svoje nutricioniste i pomoćnog trenera, Joeyja Gamachea - koji su obojica bili tamo zbog njegovih naslova pobjeda protiv Richarda Commeya i Lomachenka.

Sportaši usavršavanja, među najcjenjenijim nutricionistima u borilačkim sportovima, obično se ugrađuju s borcem, u osnovi žive s Lopezom kroz ta dva prethodna kampa. Ovaj kamp je bio otprilike isti sve dok Lopez nije bio pozitivan na COVID, odgodivši na neodređeno vrijeme borbu koja je tada bila zakazana za 19. lipnja.

Poznavao protokole

"Nisam im htio nastaviti plaćati čak devet mjeseci, a da ne znam točan datum", rekao je Lopez. – "Postalo je preskupo".

Lopez kaže i da je poznavao njihove protokole hidratacije i prehrane. Ipak, dok se Lopez smatra velikim za težinsku klasu u kojoj je, nije bilo kvalificiranog nutricionista pri ruci za njegovo smanjenje težine. U normalnim okolnostima, Perfecting Atletes bi pomno pratili njegovo smanjenje tjelesne težine i razdoblja rehidracije.

Paulina Indara, izvršna direktorica tvrtke, odbila je komentar, pozivajući se na povjerljivost klijenata.

Lopez je rekao da Kambososa nije shvaćao olako, ali je njegovo tijelo fizički preraslo podjelu. Kaže da će njegova sljedeća borba biti bolja.