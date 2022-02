Bivši prvak lakoteške kategorije i jedan od najboljih MMA boraca svih vremena Jon Jones prije par dana prozvao je američkog borca hrvatskih korijena Stipu Miočića i izazvao ga na borbu.

"Najveći teškaš svih vremena protiv najvećeg poluteškaša svih vremena. Tko želi gledati tu borbu? Ja sam za", premda nije spomenuo Miočića imenom i prezimenom, jasno je da je riječ o Stipi jer on je jedini teškaš koji je četiri puta branio naslov prvaka i s pravom i dalje nosi tu titulu.

Miočić se nije borio od ožujka prošle godine kada je izgubio od Ngannoua, ali do danas se ne zna koji su njegovi planovi, odnosno, želi li forsirati meč s Ngannouom ili bi možda prihvatio Jonesa, što bi mu sigurno bila najprofitabilnija borba u karijeri.

UFC-u bi ova borba bila vrlo unosna jer riječ je o "dobrom dečku" Miočiću i "zločestom dečku" Jonesu i cijeli borilački svijet volio bi gledati baš taj meč.

'Let's get it on'

U subotu se Stipe oglasio na Instagramu prvi put nakon što ga je Jones javno prozvao i poslao je, u najmanju ruku, neobičnu poruku.

Miočić je objavio video na kojemu leži na stolu za masažu i njegov kondicijski trener Bob Kaleal ga masira uz pjesmu "Let's get it on" Marvina Gayea.

"Oporavak mišića je jako važan", stoji u opisu videa.

Nije jasno je li time htio poručiti da je sve spremniji za borbu, ali ono što je sigurno je to da je neobičnim videom razveselio svoje fanove koji u komentarima nisu skrivali svoje oduševljenje.