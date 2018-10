ŠTO JE SLJEDEĆE ZA CONNORA MCGREGORA: Ovo je pet opcija između kojih bi trebao izabrati

Velika borba ostavila je traga na irskom borcu i pitanje je koji je njegov sljedeći korak

Connor McGregor vratio se u svijet UFC-a, ali ne na način na koji je htio, izgubio je povratničku borbu protiv Khabiba Nurmagomedova u dvoboju koji je, pokazalo se, potpuno zapalio atmosferu u Las Vegasu.

Irac se vratio nakon gotovo dvije godine, ali nije imao nikakve šanse protiv Nurmagomedova koji ga je savladao gušenjem u četvrtoj rundi. Ishod meča izazvao je pravi kaos u Areni, Nurmagomedov je istrčao iz kaveza i počeo raditi reda u publici, a McGregora su u kavezu napali članovi ruskog tima, piše Independent.

Usprkos svemu, čini se da Nurmagomedov neće ostati bez osvojenog pojasa i sada se postavlja pitanje zaslužuje li McGregor priliku az revanš? Pravo je pitanje, zapravo, koji će biti sljedeći korak u karijeri irskog borca? Nekoliko je opcija.

Opcije za nastavak karijere

Khabib Nurmagomedov

Nakon što su se smirile strasti oko sukoba koji se dogodio nakon povijesne borbe pojavila se opcije po kojoj bi se mogao dogoditi revanš između McGregora i Nurmagomedova, ako komisija stacionirana u Nevadi odluči kazniti ruskog borca. Ipak, čini se kako UFC ne želi, barem ne tako brzo, još jedan cirkus u režiji ovog dvojca.

Tony Ferguson

Ako se McGregor misli nastaviti boriti u UFC-u, ovo se čini kao najlogičniji korak. Općepoznato je da postoje ozbiljne tenzije između spomenutog dvojca, ne kao one između nedavno sukobljenih boraca, ali dovoljne da pruže ozbiljnu borbu. Osim toga, Ferguson već neko vrijeme želi borbu s McGregorom pa ga vjerojatno ne bi trebalo nagovarati.

Floyd Mayweather

Irac je prošle godine za kratak izlet u boksačke vode zaradio 100 milijuna dolara, a borio se, ni više ni manje, protiv Floyda Mayweathera. Zaustavljen je u 10. rundi, ali pružio je otpor kakav je malo tko očekivao da će pružiti. Ponavljanje takve borbe dodatno bi napunilo McGregorovu blagajnu.

Anderson Silva

Prije borbe s Nurmagomedovim mnogi su McGregora upitali o tome tko će biti njegov protivnik u budućnosti i ima li nekih velikih želja, a čini se kako bi upravo čovjek koji je po mnogima najbolji UFC borac svih vremena mogao biti taj protiv kojeg će se McGregor boriti.

Umirovljenje

Vjerojatno izglednija opcija od susreta s Andersonom Silvom. Sigurno je da je to jedna od opcija za Irca koji je financijski i više nego situiran, a zarada od borbe s Nurmagomedovim tek mora doći. Zašto bi riskirao ozbiljne ozljede koje bi mu uzrokovale zdravstvene probleme, kad može lagadno živjeti? Zato što, kako on to kaže, voli borbu!