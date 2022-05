Najbolji hrvatski teškaški boksač Filip Hrgović ipak neće nastupiti u meču protiv opasnog Kineza Zhilei Zhanga. U noći sa subote na nedjelju Hrgović je trebao ući u ring u IBF-ovoj eliminacijskoj borbi, a pobjednik bi postao obveznim izazivačem za IBF-ov pojas koji trenutno drži ukrajinski ponajbolji boksač današnjice, Ukrajinac, Oleksandr Usyk.

Međutim, Boxing Scene ističe da je Filipu nedavno preminuo otac (18. travnja 2022.) te da se Hrgović nije mogao usredotočiti na završetak svog trening kampa za meč života. Zbog svega toga, prema njihovim navodima, Hrgović je morao otkazati veliku borbu u Las Vegasu.

Hrgović i Zhang trebali su biti sunaslovna borba večeri na boksačkoj priredbi koju predvode Saul "Canelo" Alvarez i Dmitry Bivol. Hrgoviću je ovo trebala biti borba karijere, borba u kojoj bi konačno imao šansu dokazati svim skepticima koliko je zaista kvalitetan i dobar boksač. No, isto je priželjkivao i Kinez, jer Hrgović bi i njemu bio prvi veći izazov preko kojeg bi dobio šansu za titulu.

Kinez pronašao protivnika

Kinez se ubrzo oglasio i najavio je da će ipak tražiti protivnika. "Iako sam jako razočaran situacijom, osjećam njegovu bol i gubitak. Imao sam tešku borbu nakon smrti roditelja prije nekoliko godina. Bilo je devastirajuće. Ubio sam se trenirajući za ovu borbu, ali nadam se da ću imati priliku pokazati moje vještine 7. svibnja, a onda se nakon toga možemo vratiti nedovršenom poslu", poručio je Zhang, koji će se na kraju boriti s 33-godišnjim Scottom Alexanderom 188. boksačem svijeta.

Povodom ovoga oglasio se i njegov menadžer Terry Lane. "Iako smo jako razočarani, radimo na tome da se ova borba ipak održi na ljeto. Želimo Filipu i njegovoj obitelji dati dovoljno vremena za tugovanje, kao i da ćemo zadržati mogućnost njihove borbe", poručio je među ostalim.

Što će biti s Hrgom?

No, što će sada biti s Hrgovićem i njegovom karijerom? Zhangova zamjenska borba više neće biti eliminacijska, ali Hrgović zato u svojoj sljedećoj borbi opet može dogovarati eliminacijski meč. No, ovaj put će biti u povoljnijoj situaciji jer bi se u međuvremenu trebao održati uzvratni meč Usyka i Anthonyja Joshue. U slučaju da Usyk obrani naslov prvaka, Joshuin rejting bi drastično pao i u prvi plan bi iskočili neki drugi teškaši, poput Hrgovića.

Hrgović bi isto tako, prije meča za naslov prvaka, umjesto s Kinezom, mogao u ring s borcem puno zvučnijeg imena i borcem s kojim ima veliko rivalstvo, Francuzom Tonyjem Yokom. Yoka je petorangirani na IBF-u i nedavno su ga preskočili u odabiru za eliminacijski meč, no sada bi upravo on mogao uskočiti u tu priču i to protiv Hrgovića.

Yoka je, kao i Filip, neporažen u profesionalnoj karijeri i ima skor od 11:0, no Francuz i Hrvat imali su burnu prošlost u amaterskoj karijeri. Hrgović je pobijedio u finalu Svjetskog prvenstva mladih 2010. godine, kada je u polufinalu srušio i Josepha Parkera, a Yoka je bio bolji oba puta na velikoj seniorskoj sceni. U četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2015. i u polufinalu Olimpijskih igara 2016. godine i oba je ta zlata osvojio Francuz.

Dobro da je odustao

No, ako i ne bude meča s Yokom, koji bi bio nadaleko najatraktivniji, meč s Hrgovićem mogli bi prihvatiti i Luis Ortiz te Joe Joyce. Stvari bi se mogle jedino zakomplicirati ako Joshua pobijedi Usyka jer u tom bi slučaju vjerojatno Tyson Fury izašao iz mirovine i dogovorio supermeč sa sunarodnjakom, a u tom slučaju bi se Hrgović načekao šanse za naslov, možda i koju godinu.

Ono što je sigurno jest da je dobro to što je Filip odustao od meča. Gubitak oca je velika trauma i sigurno bi u meču sa Zhangom bio nespreman, a sada će ionako dobiti protivnika iz top deset prema IBF-u, možda i boljeg, meč će biti eliminacijski i to će mu svakako biti borba karijere.