Hell Boxing Kings donosi svijet društvenih mreža i profesionalnog boksa spojen u jedinstvenom natjecanju gdje poznate osobe i influenceri iz različitih zemalja pokazuju svoje boksačke vještine u ringu.

DVTK Arena u gradu Miškolcu na sjeveroistoku Mađarske bila je poprište jedinstvenog spektakla kojeg donosi platforma Voyo.

U nama najinteresantnijoj borbi hrvatska zvijezda Ela Jerković, poznata influencerica koja je po struci medicinska sestra ušla je u ring protiv azerske influencerice Fatime Ahmadove. Kao dio slavnih koji ulaze u boksački ring, Dizzy Ela je slavila prekidom tehničkim nokautom u trećoj rundi. Laka kategorija u ženskoj konkurenciji ponudila je svima zabavan meč u kojem je Ela puno više pokazala i zasluženo slavila. U borbi na četiri runde po minutu i pol, 'adrenalinska ovisnica' iz Splita slavila je već u trećoj rundi.

Krenula je Ela hrabro širokim krošeima i postavila se u sredinu ringa. Letjele su ruke od obje borkinje, ali bez pravih udaraca koji bi nanijeli veliku štetu protivnici. U drugoj rundi Ela je plasirala jedan udarac i sudac je odbrojavao Ahmadovoj.

Ahmadova je ušla puno otvorenije u treću, no onda je i Ela krenula jače te izborila još jedno odbrojavanje nakon kojeg je sudac i prekinuo borbu, a Ela izborila plasman u polufinale natjecanja.

U zadnjoj borbi večeri vidjeli smo spektakl i svojevrsnu egzibiciju u kojoj je Boraros stao protiv mađarskog hrvača Bardosija koji ima srebrnu medalju s Olimpijskih igara 2000. godine u Sydneyju. Odlično je otvorio susret i dobio prvu rundu s nekoliko dobrih udaraca, ali vratio se Mađar na početku druge runde i pokazao na trenutak kako nije baš bez izgleda u tom meču. Međutim na 15 sekundi do kraja druge runde sjeo je desni aperkat Borarosa i sudac je odbrojavao Mađaru. U trećoj je Slovak nastavio s udarcima i sudac je ponovno odbrojavao, a Mađar jedva preživio rundu. Barem se tako činilo jer se oglasilo zvono, ali sudac je ipak prekinuo borbu jer je Mađar bio ozbiljno uzdrman.

Sve borbe večeri

JURAJ BONA (Slovačka) vs LUBOŠ ŠORM (Češka) - kategorija do 67kg

Slavio Bona odlukom sudaca.

GEORGE MANIKAS (Grčka) vs MADALIN SERBAN (Rumunjska) - kategorija slavnih

Prekid tehničkim nokautom u drugoj rundi ua slavlje Manikasa.

FATIMA AHMADOVA (Azerbajdžan) vs ELA JERKOVIĆ (Hrvatska) - kategorija slavnih

Prekid tehničkim nokautom u trećoj rundi za slavlje Jerković.

RASIM CHOBANLI (Azerbajdžan) vs BOGDAN JURATONI (Rumunjska) - kategorija do 75 kg

Slavio Juratoni odlukom sudaca.

VLADAN BABIĆ (Srbija) vs ISTVAN BERNATH (Mađarska) - kategorija do 91kg

Slavio Bernath odlukom sudaca.

STRATIMIR GEORGIEV (Bugarska) vs KHAGANI SALIMOV (Azerbajdžan) - kategorija slavnih

Slavio Georgiev odlukom sudaca.

ROBERT CSIKI (Mađarska) vs TIBOR KATONA (Slovačka) - kategorija do 60kg

Prekid tehničkim nokautom u prvoj rundi za slavlje Csikija. Katona je u pokušaju izbjegavanja jednog udarca nespretno napravio jedan pregib desnim koljenom i pao na pod. Činilo se kao da je primio udarac i ostao nokautiran, no problem je u ozljedi koljena.

SANDOR BARDOSI (Mađarska) vs GABOR BORAROS (Slovačka) - kategorija slavnih

Prekid tehničkim nokautom na kraju treće runde za slavlje Borarosa.

Hell Boxing Kings na Voyo platformi.

