Spektakularna borilačka noć:

Još jedna izvrsna MMA večer je iza nas, a gledatelji u Bugojnu, kao i pred malim ekranima, vidjeli su sve - od nokauta, submissiona sve do jednoglasnih i podijeljenih sudačkih odluka. Dobili smo nova četiri prvaka 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige u četvrtoj sezoni, dok je u glavnoj borbi večeri slavio TarielAbbasov (27, 8-0).

Prvi profesionalni poraz u karijeri doživio je Ivan Sičaja (29, 3-1), dok je njegov brat Tomislav (25, 2-0) došao do druge profi pobjede, a Selver Mahmić (26, 2-1) napravio je jedan od najbržih nokauta u organizaciji za 17 sekundi, dok je domaći dečko iz Bugojna Frano Brnada (25, 1-0) nokautom došao do prve profi pobjede.

Armagedon finala

Finale četvrte sezone 'Armagedona' otvorili su u perolakoj kategoriji srpski borac Nikola Đurđev (25, 3-3), a austrijski borac Leo Ounok (27, 3-2) se okrunio titulom odličnim nokautom u drugoj rundi. Dva je puta uzdrmao borca iz Ahileja, a onda je desni kroše sjeo direktno na bradu i sudac Ilija Lučić je prekinuo meč.

Vrhunski su meč u finalu lake kategorije odradili Luka Ceranja (22, 0-1) i Dino Suljkanović (22, 2-0), a nakon tri runde 'rata' težak su posao imali i suci koji su podijeljenom odlukom pobjedu dodijelili borcu pod slovenskom i bosanskohercegovačkom zastavom.

Taktičko nadigravanje gledali smo u finalu srednje kategorije gdje je Tauras Kuskys (25, 1-0) 'igrao na sigurno' i bio bolji u sve tri runde protiv Sevastianua Vasilea (27, 0-3) i na kraju slavio jednoglasnom sudačkom odlukom.

Prvi dio večeri završili su u finalu poluteške kategorije Andres Ramos (29, 2-0) i Darko Sviben (27, 0-1) gdje je kubanski borac sa slovenskom adresom dominantno pobijedio snažnim ground and poundom u prvoj rundi.

FNC Bugojno

Odličan smo meč gledali i na otvaranju glavnog dijela večeri u kojem se odlično borio Slovenac Anže Vujčić (30, 0-1) i dobro parirao domaćem dečku iz okolice Bugojna Frani Brnadi, a trenutak nepažnje koštao je Vujčića. Poskliznuo se u pokušaju high kicka, ali okliznuo se te ga je kaznio Brnada i brzo nokautirao.

Publiku je na noge digao i Tomislav Sičaja koji je dominirao protiv Jovana Kandića (23, 5-5) u prvoj rundi, a u drugoj rundi je na rušenje spojio crucifix i udarcima završio protivnika na parteru. A Selver Mahmić donio je jedan od najbržih nokauta u organizaciji protiv Nemanje Milakovića (31, 5-6). U razmjeni lijevih krošea zateturala su oba borca, a prvi se oporavio Mahmić i nastavio udarati sunarodnjaka te slavio nakon 17 sekundi.

Večer domaćih boraca nije uspio 'zaokružiti' Ivan Sičaja koji je u tvrdom meču izgubio od Itaya Tratnera (22, 8-5-1) jednoglasnom sudačkom odlukom. A njegov je sunarodnjak Tariel Abbasov stigao do osme profesionalne pobjede u glavnoj borbi večeri. U trećoj je rundi za kraj priredbe ugušio Peimana Haciyeva (25, 9-4).

Tariel Abbasov def. Peiman Haciyev via submission (RNC) R3, 3:02

Itay Tratner def. Ivan Sičaja via unanimous decision (30-27 x3)

Selver Mahmić def. Nemanja Milaković via KO (punches) R1, 0:17

Tomislav Sičaja def. Jovan Kandić via TKO (punches) R2, 1:24

Frano Brnada def. Anže Vujčić via KO (GNP) R2, 2:46

Andres Ramos def. Darko Sviben via TKO (GNP) R1, 2:25

Tauras Kuskys def. Sevastianu Vasile via unanimous decision (30-27 x3)

Dino Suljkanović def. Luka Ceranja via split decision (29-28 x2, 28-29)

Leo Ounok def. Nikola Đurđev via TKO (punch) R2, 0:39