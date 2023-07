Nakon MMA spektakla godine u zagrebačkog Areni, Fight Nation Championship po drugi put otišao je izvan granica Republike Hrvatske i to opet u Bosnu i Hercegovinu, točnije u Bugojno.

Vidjeli smo devet jako dobrih borbi, a u kavez su ušla i četiri hrvatska borca. Jedini je do pobjede stigao Tomislav Sičaja koji je u drugoj rundi nokautirao srpskog borca Jovana Kandića. Njegov brat Ivan izgubio je jednoglasnom sudačkom odlukom sudaca od Izraelca Itaya Tratnera.

Odlukom sudaca, ali podijeljenom izgubio je Luka Ceronja od Slovenca Dine Suljkanovića.

Darko Sviben izdržao je manje od dvije i pol minute protiv Kubanca s pulskom adresom Andresa Ramosa.

Spomenimo i kako je Selver Mahmić nakon samo 17 sekundi srušio Nemanju Milakovića.

Sve borbe možete pogledati putem PLAY Premium platforme.

Abbasov slavio gušenjem

23.47 - U trećoj rundi Abbasov se ipak izvukao i dvije minute prije kraja slavio gušenjem.

23.43 - U drugoj rundi vidjeli smo nešto i od Haciyeva, Abbasov se u nekoliko situacija našao u problemima, no ipak je na kraju borba otišla do treće runde.

23.37 - Hacijev se nakon nešto više od minute našao u teškoj poziciji na podu ispod Abbasova, da bi se nakon dvije nakratko spasio, no ubrzo je opet srušen. Izraelac je zadao nekoliko snažnih udaraca laktom Gruzijcu, bio na korak i od gušenja, na Haciyev izdržao do kraja prve runde.

23.28 - U posljednoj borbi večeri vidjet ćemo u kavezu Izraelca Tariela Abbasova i Gruzijca Peimana Haciyeva.

Sičaja izgubio od Tratnera

Na kraju su suci odlučili jednoglasno da je pobijedio Tratner.

23.21 - Dobro je počeo Sičaja posljednju rundu, da bi Tratner odgovorio rušenjem nakon minutu i pol. Ipak, nismo ih dugo gledali na podu, nakon toga vidjeli smo dobrih izmjena, a onda je Sičaja opet završio na podu minutu i pol prije kraja. Tek se u završnici uspio riješiti pritiska Izraelca, a sad treba vidjeli što će suci odlučiti.

23.15 - U drugoj rundi gađao je Tratner to ozlijeđeno oko, a pokušavao je srušili Sičaju, što je i uspio sredinom runde, no hrvatski borac se brzo pridigao. Do kraja runde vidjeli smo nekoliko dobrih pokušaja s obje strane, a vidljivo je bilo da umor kod obojice uzima danak.

23.09 - Liječnica je morala ući u ring kako bi sanirala ozljedu Sičaje, nakon čega je sudac ipak dozvolio na nastavi borbu.

23.07 - Sičaja je nakon pola minute borbe krenuo u rušenje i uspio, no Izraelac se ipak izvukao. Nakon nešto manje od tri minute borbe vidjeli smo i dobar udarac Tratnera. Izraelac je uspio minutu prije kraja srušiti Sičaju, zadati mu nekoliko udaraca, napraviti mu i posjekotinu iznad oka, no izdržao je hrvatski borac.

22.53 - Pretposljedni meč na ovom MMA eventu imat će hrvatski borac Ivan Sičaja koje je čekao Izraelac Itay Tratner.

Mahmiću 17 sekundi trebalo za nokaut

Vidjeli smo najbržu borbu večeri. Mahmić i Milaković su istovremeno jedan drugog udarili, no Mahmić je bolje prošao pa nakon samo 17 sekundi završio borbu.

22.43 - Ostale su još tri borbe, a sljedeći nas čeka dvoboj boraca iz Bosne i Hercegovine u kategoriji do 77 kilograma - Selvera Mahmića i Nemanje Milakovića.

Sičaja nokautirao Kandića

22.35 - Nastavio je dominantno Sičaja i u drugoj rundi, da bi Kandić nakon minute odgovorio dobrom serijom udaraca. Ipak, uspio je Tomislav još jednom srušiti Kandića, uslijedila je serija udaraca u glavu nakon čega je sudac odlučio prekinuti meč.

22.30 - Sičaja je već nakon 20 sekundi srušio Kandića, a u toj rovovskoj bitci na parteru vidjeli smo nekoliko dobrih laktova hrvatskog borca. Kandić je odgovorio jednim laktom i raskrvario glavu Sičaje. Nije to premetilo našeg borca koji je nakon toga nastavio s udarcima što u tijelo, što u glavu. U završnici je sjeo na leđa Kandića, ali nije uspio završiti posao već u prvoj rundi.

22.20 - U kavez će u kategoriji do 77 kilograma Hrvat Tomislav Sičaja i Jovan Kandić.

Brnada nokautirao Vujčića

Na početku druge runde Vujčić je pogodio dva krošea. Brnada je odgovorio nakon minute i pol s tri dobra udarca. Slovenac je napravio grešku sredinom druge runde kada se poskliznuo, što je Brnada iskoristio i serijom udaraca završio borbu te podignuo dvoranu na noge.

22.06 - Nakon minute borbe Brnada je krenuo s lijevim pa desnim krošeom, na Vujčić je izveo protunapad i stisnuo Vujčića na žicu. Nakon minutu i 45 sekundi Slovenac je srušio domaćeg borca, ali izvukao se Brnada. Prema kraju prve runde Vujčić je s nekoliko dobrih udaraca uzdrmao bh. borca, koji je imao i problema s desnom rukom koju nije koristio.

21.57 - Prvi će u kavez od pet borbi Superfightsa Frano Brnada iz BiH i Anže Vujčić iz Slovenije.

21.42 - Završen je prvi dio programa, sada slijedi kratka pauza, pa pet Superfights-a.

Sviben bez šanse protiv Ramosa

Ramos je već nakon 30-ak sekundi atraktivno srušio Svibena i stisnuo ga uz žicu. Kubanac je potom serijom udaraca nakon dvije minute i 24 sekundi završio posao.

21.28 - Čeka nas i posljednji Finals Armagedona, a u kavez će hrvatski borac Darko Sviben i Kubanac s pulskom adresom Andresa Ramosa u kategoriji do 93 kilograma.

Vasile i Kuskys odradili vrlo neatraktivnu borbu

21.21 - U posljednjoj rundi čuli smo čak i zvižduke publike zbog neaktivnosti boraca. Na kraju su suci jednoglasno pobjedu dodijelili Kuskysu.

21.16 - Puno više smo očekivali od ove borbe, no ni druga runda nije bila ništa bolja.

21.11 - Malo toga vidjeli smo u prvoj rundi, čak je sudac u jednom trenutku pozvao borce da postanu aktivniji.

21.00 - U kavez će sljedeći u kategoriji do 84 kilograma Talijan Sevastianu Vasile i Litavac Tauras Kuskys.

Sukljanović podijeljenom odlukom sudaca do pobjede

Suljakonović je na kraju slavio podijeljenom odlukom sudaca.

20.53 - I na početku treće runde Suljkanović je pokušao srušiti Ceronju, no izvukao se. Kod hrvatskog borca kao da je nestala obrana u trećoj rundi, pa je nekoliko desnih direkata Slovenca pogodilo bradu Ceronje. Minutu i pol prije kraja borbe Suljkanović je srušio Ceranju na parter. Ipak, nije došlo do prekida borbe.

20.46 - U drugoj rundi smo više gledali kick boxing okršaj. U samoj završnici Slovenac je nakon što je primio jedan low kick srušio hrvatskog borca, a sve je prekinulo zvono za kraj runde.

20.40 - Gotova je prva runda. Ceranja je pokušao nekoliko low kickova na početku, a onda smo nakon 50-ak sekundi vidjeli izmjenu krošea s obje strane. Nastavio je hrvatski borac s low kickovima koji su pronalazi cilj, no i Slovenac je odgovorio jednim high kickom koji je pogodio. Ceranja je nastavio dominirati, dobro je kombinirao ruke i noge, da bi dvije minute prije kraja Suljkanović odličnim krošeom uzdrmao Zadranina. Do kraja prve runde vidjeli smo još nekoliko dobrih izmjena, dojam je da je Ceranja kontrolirao rundu na početku, no kasnije je ipak Suljkanović preuzeo incijativu.

20.31 - Slijedi nam borba hrvatskog borca Luke Ceranje i Slovenca Dine Suljkanovića u kategoriji lake kategorije do 70 kilograma.

Ounuk nokautirao Đurđeva

Odmah na početku druge runde Đurđev se našao u problemima, a nakon 38 sekundi Ounuk je serijom udaraca nokautirao srpskog borca i stigao do treće pobjede u karijeri.

20.20 - Durđev je nakon minutu i 30 sekundi borbe uspio srušiti Ounoka, no nakon 30-ak sekundi izvukao se Austrijanac. Tražio je srpski borac da bude što bliže žici, a sve je nakon nekog vremena prekinuo sudac koji je zatražio time aut zbog jednog nezgodnog udarca. Nakon kraćeg prekida Đurđev je preuzeo inicijavitu i tražio je rušenje, što je uspio minutu prije kraja prve runde, no Ounok se izvukao. Sve u svemu bilo je teško odlučiti tko je dobio prvu rundu.

20.05 - Prvi su u kavez ušli Austrijanac Leo Ounok i Srbin Nikola Đurđev u kategoriji do 66 kilograma u perolakoj kategoriji.

19.00 - Dragi čitatelji Net.hr-a dobrodošli. Sve je spremno za spektakl u Bugojnu koji ekskluzivno možete pratiti na PLAY Premiumu.

Nakon vrhunske FNC 10 priredbe koja se u ožujku održala u Ljubuškom, čeka nas nova MMA večer s ‘dobitnom kombinacijom’. Tako će se u kavezu ponovno naći braća Ivan (29, 3-0) i Tomislav (25, 1-0) Sičaja koji će imati podršku brojnih navijača iz nedaleke Rame, ponos Maglaja Selver Mahmić (25, 1-1) i u glavnoj večeri vrhunski neporaženi borac Tariel Abbasov (27, 7-0) u glavnoj borbi večeri.

FNC Bugojno Superfights

Featherweight (-66 kg)

Tariel Abbasov (Israel) - Peiman Haciyev (Georgia)

Featherweight (-66 kg)

Ivan Sičaja (Croatia) - Itay Tratner (Israel)

Welterweight (-77 kg)

Selver Mahmić (BiH) - Nemanja Milaković (BiH)

Welterweight (-77 kg)

Tomislav Sičaja (Croatia) - Jovan Kandić (Serbia)

Middleweight (-84 kg)

Frano Brnada (BiH) - Anže Vujčić (Slovenia)

'Armagedon' finals

Light heavyweight (-93 kg)

Darko Sviben (Croatia) - Andres Ramos (Cuba)

Middleweight (-84 kg)

Sevastianu Vasile (Italy) - Tauras Kuskys (Lithuania)

Lightweight (-70 kg)

Luka Ceranja (Croatia) - Dino Suljkanović (Slovenia)

Featherweight (-66 kg)

Leo Ounok (Austria) - Nikola Đurđev (Serbia)

Novi MMA spektakl, FNC Armagedon, očekuje nas u subotu, 22. srpnja, a prijenos uživo moći ćete pratiti putem PLAY Premium platforme.