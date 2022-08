KAKVA BORILAČKA VEČER / Šok u UFC-u! Neuništivi prvak dobio takav top u glavu da je pao kao pokošen: Novi prvak iznenadio je i samog sebe

Leon Edwards novi je prvak velter kategorije u UFC-u. Edwards je senzacionalno došao do pobjede u Salt Lake Cityju protiv Kamarua Usmana, jednog od najdominantnijih boraca, čime je iznenadio cijeli borilački svijet. Bila je to teška borba, a Edwards je do pobjede došao u petoj rundi, kada je fantastičnim high-kickom pogodio prvaka koji je pao kao pokošen. Bio je to prvi poraz Usmana otkako je u UFC-u te tek drugi u profesionalnoj karijeri. Favorizirani Usman tako je izgubio pojas prvaka nakon što je branio naslov u pet navrata. Bio je Usman bolji i u ovom meču, inače drugom srazu dvaju boraca, a do nove pobjede dijelila ga je jedna minuta. No, Edward se sjajno snašao i topovskim udarcem poslao prvaka na spavanje.