Perspektivni i u svijetu veoma popularni hrvatski boksač Alen Babić ove subote boksa svoj novi profesionalni meč i to drugi nakon što je ranije ove godine operirao rame. Protivnik će mu biti Mark Bennett, a boksat će na njegovu terenu u engleskom Brentwoodu.

Uoči meča Babić, Bennett i slavni promotor Eddie Hearn, koji se brine o Babićevoj karijeri, održali su sučeljavanje i kratku medijsku konferenciju na kojoj je Babić napravio šou. Bennett je dosad najizazovniji borac za Babića jer visok je 195 cm i težak 120 kilograma, a Babić je borac koji uglavnom pleše po rubu donje granice kilaže za tešku kategoriju, dakle, od 91 pa do 95 kila.

No, Babić to ne vidi kao prepreku i poprilično je uvjeren da će razbiti protivnika, a na konferenciji je krenuo vrlo žestoko.

"Ovdje je Savage rođen. Kad sam išao prema ringu, osjetio sam nešto i to je sa mnom večeras i bit će na dan borbe. Bit ću bolji nego ikad, imao sam operaciju ruke i sad sam dvostruko jači. Potpuno sam u zoni, bit ću nemilosrdan. Svi vi sa slabim srcem, ne gledajte borbu, maknite djecu, bit će krvavo, osjećam krv u zraku", rekao je Babić na otvaranju razgovora s Hearnom.

'Odje*te svi'

Zatim je Hearn započeo o tome kako je razlika između Babića i Bennetta golema pa ga je upitao kako će se nositi s tim problemom.

"Odgovore na sva ta pitanja dobio sam prošlog tjedna u kampu Joea Joycea. Odradio sam s njim 14 rundi i rekao mi je da ja jače udaram s težim rukavicama nego što Takam, kojeg je prije toga pobijedio, udara s lakšim. Što više da kažem? Otišao sam u njegov kamp da dokažem da se mogu boriti s puno većim teškašima, a Joyce je puno opasniji od Bennetta. Možda je on dobar dečko, ali nije ni blizu te klase. Odradili smo 14 rundi u dva dana i uživao sam. A ne vidim većeg teškaša od Joycea", objasnio je Savage.

Babić se do sada nije borio više od tri runde i Hearn je izrazio zabrinutost oko Babića ako će morati boksati duže.

"Kad sam protiv Joycea odradio osam rundi, htio sam još osam. Protiv Bennetta bih mogao 25, a onda mi dovedite Nicka Webba da odradim još 12 s njim, a onda mi dovedite koga god vas volja, jebe mi se. Nije me briga što me ljudi stalno osuđuju, osuđujte me, jebite se, dosta mi je. Pobijedio sam svakoga, nokautirao sam koga god ste postavili pred mene, tisuću puta sam pobijedio izglede. Prema tome, svi vi, odje*ite", rekao je Babić pjevušeći i time je dosta zabavio publiku.

Prepirka s Hearnom

Nakon toga je uslijedila zanimljiva prepirka s Hearnom, koja ovako na prvu nije izgledala namješteno. Hearn se prvo ispričavao zbog Babićeva ružnog rječnika, a onda su se malo i porječkali.

"Zašto me onda izazivaš i govoriš mi da sam malen?" pitao ga je Babić Hearna, a ovome je tada bilo malo neugodno pa je rekao da ga pokušava time isprovocirati.

"E, pa uspio si", odgovorio mu je Savage, a publika se smijala. No, Hearn je tada odustao od daljnje rasprave s Babićem i okrenuo se Bennettu koji je bio znatno smireniji i opušteniji.

"Nije to samo veličina. Slažem se da je dobar i neumoljiv, ali mogu se boriti s njim, nije jedini tip koji zna boksati. Obojica ćemo imati priliku i bolji će pobijediti, a to ću biti ja", rekao je Britanac.

Borba Babića i Bennetta trebala bi biti četvrta na programu u subotu, a u glavnoj borbi sastat će se Kad Galahad i Jazza Dickens i to za naslov prvaka pero kategorije prema IBF verziji.