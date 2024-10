Surfajući bespućima društvenih mreža naletjeli smo na video jedne zanimljive priče. Dakle, Sean Strickland, bivši prvak u UFC-u, nikad nije bio tako ljut kao na jednom treningu s Orlandom Sanchezom, bivšim ADCC svjetskim prvakom, s kojim se zakačio. MMA Uncovered na svojem Facebook profilu prisjetio se te situacije i objavio snimku s treninga.

"Koji k***c, zašto brate, zašto si to napravio?!" - vikao je Sean Strickland.

Priča ide ovako. Strickland je na jednom treningu govorio kako Sanchezov dobar prijatelj ne spada u gym kod njih jer je na treningu nosio šiltericu naopako, a takva prozivka se nije svidjela Sanchezu...

"Nije se gasio, stalno je nešto laprdao i non stop govorio glupa s**nja poput one da nosi šiltericu u boksačkom ringu", otkrio je Orlando Sanchez.

I onda kad su Sanchez i Strickland vježbali grappling i kako bi pokazao Stricklandu tko je šef, namjerno mu je za vrijeme vježbe istegnuo tetive lakta, na način da mu je lakat trznuo u vježbi. Strickland je poludio, udario ga nogom u trbuh, pokušao laktom iz okreta pogodit ga u glavu i počeo vikati na njega.

Orlando Sanchez bio je nositelj crnog BJJ pojasa, a do tog ostvarenja došao je nakon samo četiri godine treninga. To ga je činilo jednim od najbržih američkih BJJ majstora kad je u pitanju napredak kroz sustav pojaseva i po tom pitanju je prava legenda. Prije 9 godina, 2015., okitio se titulom ADCC svjetskog prvaka u kategoriji preko 99 kilograma, a na putu do zlata porazio je prave legende poput Deana Listera i Vinnyja Magalhaesa. U finalu je bio bolji od Jareda Doppa. Osvajanje ADCC Svjetskog prvenstva vjerojatno je najveći uspjeh koji jedan grappler može ostvariti u tom sportu. Preminuo je zbog predoziranja fentanylom i methamphetaminom dvije godine kasnije.

Foto: Screenshot: MMA Uncovered Sean Strickland i Orlando Sanchez za vrijeme sporne vježbe. Trenutak kad mu je Sanchez namjerno istegnuo lakat.

