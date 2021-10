Ponajbolji, ali svakako najpopularniji hrvatski boksač, Alen Babić, ove subote u večernjim satima boksa u O2 Areni protiv Amerikanca Erica Moline. Babiću, koji je nokautom slavio u svih osam dosadašnjih borbi, će to biti deveti profesionalni meč i njegova će borba biti co-main event.

Babić je uoči tog meča održao konferenciju za medije koju je moderirao slavni promotor Eddie Hearn, a na kojoj su bili i ostali borci koji će nastupati na događaju.

Babić je odradio još jedan vrlo eksplozivan javni nastup. Prvo je branio svog prijatelja, suborca i čovjeka koji ga je pogurao među boksačku elitu, Dilliana Whytea, koji je zbog ozljede morao otkazati meč, koji je pak trebao biti naslovna borba na ovom eventu, a onda se okomio na svog najvećeg rivala Filipa Hrgovića te ga je ponovo izvrijeđao i nagovarao Hearna da im organizira meč.

Hearn mu odbrusio

"Gospodine Hearn, rekao sam vam nekoliko puta, dovedite Matchroom u Hrvatsku. Dovedite tog kockastog idiota u ring, potrgat ću ga. Boks je život, nije samo tehnika. On je dobar tehničar, ali neću ja boksati s njim, ja ću ga prebiti. Deset puta je manji muškarac od mene, žešći sam nego što će on ikad biti. Ne mogu vam objasniti što ću mu sve napraviti. Znam da mi ne vjerujete, ali dajte mi šansu. To je meč koji svi u Hrvatskoj žele, dajte Poljud, Maksimir, Arenu… Uništit ću ga, neću boksati s njim, borit ću se s njim i uništit ću ga jer ja sam prije svega borac, a onda boksač", rekao je Babić.

Međutim, Hrvat je dobio grubo prizemljenje. Hearn mu je nakon agresivnog monologa samo pomalo nezainteresirano odgovorio: "Umoran sam više od te priče, iako je bila zabavna."

