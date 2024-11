Martinjak trijumfirao u Engleskoj, Ivić pokorio Europu, a onda rekli jedan drugom: 'Zbogom'

Dva šampiona, borca svjetske klase, koji su borilačke sportove podigli na nove razine u Hrvatskoj razilaze se nakon nepune dvije godine uspješne suradnje. Marko Martinjak, najbolji svjetski borac najbrutalnijeg sporta - boksa bez rukavica - i Ivica Ivić, koji je upravo osvojio europskog zlato za hrvatsku kickboksing reprezentaciju, razdvajaju svoje sportske putove.

Podsjetimo, Martinjak je prije nepune dvije godine počeo trenirati kod Ivića u njegovu klubu Armus te je u međuvremenu osvojio gotovo sve što se u bare knuckle svijetu može, a zadnje u nizu nedavno je po šesti put obranio naslov u engleskom Wolverhamptonu na BYB priredbi, nokautirajući bivšeg UFC ova borca Bradleya Scotta za samo 22 službene sekunde (neslužbeno 10 sekundi).

Foto: Privatni album

Ivić je gotovo na isti dan osvajio zlato u Ateni u superteškoj veteranskoj kategoriji u kickboxingu i s lakoćom došao do naslova europskog prvaka. I nakon dvije ovako velike pobjede, dva sjajna odličja za hrvatski sport, ova dva velikana borilačkih sportova rekli su jedan drugom 'Doviđenja!'

"Razlikujemo se u razmišljanju o Markovoj budućnosti. Ja sam imao jednu viziju, on drugu. Malo se razilazimo što ne znači da je on u krivu ili da sam ja u pravu ili obrnuto. Jednostavno se nismo mogli naći u nekim idejama i to je to", bio je za portal Net.hr kratak Ivić koji je Martinjaku ipak poželio daljnji uspjeh u karijeri.

Foto: Privatni album

Javnost je od njih naviknula da se pojavljuju zajedno, sparirali su redovito u okviru međusobnih priprema, Ivić je za njega govorio da su najbolji prijatelji izvan ringa, u ringu da se "kolju", sada nastavljaju karijere odvojeno.

Ovakav rasplet iznenađujuć je za sve osim za njih dvoje. Šampioni kakvi jesu razišli su se i sad svatko ide svojim putem. Nisu nam htjeli puno reći. Gospoda kakva jesu, neke stvari odlučili su zadržati za sebe...

"Ništa se specijalno nije dogodilo, samo je došlo do zasićenja. I ja njemu želim puno sreće, kako u životu privatno, tako i na sportskom planu", kazao nam je kratko Marko Martinjak.

Martinjak u nove pobjede ide s novim timom i trenerom. Jasmin Berisha mu je novi trener, a nastavlja trenirati u Alfa teamu u Voltinom naselju u Zagrebu.

Tako je završila jedna lijepa sportska priča, a svaki kraj je novi početak!

