BKFC 50 NA PLATFORMI VOYO / U glavnom meču večeri prvak obranio pojas protiv UFC veterana: Sijevalo je sa svih strana, svjedočili smo spektaklu u Denveru

U glavnom događaju večeri na bare-knuckle priredbi BKFC 50 prvak Lorenzo Hunt je u borbi za pojas stao u ring zajedno s veteranom Chrisom Camozzijem. Iako gledatelji nisu mogli biti zadovoljni svim aspektima borbe, borci kada su krenuli izmjenjivati udarce - bili su to oni pravi, za nokaut. Nakon pet rundi, pobjednikom je proglašen Hunt, rezultatom 48-47, 47-48 i 49-46. Prva runda bila je veoma mirna, a tako i druga, no pred kraj te druge runde došlo je do uzbuđenja. Hunt je ušao u seriju udaraca i udarao Camozzija kojeg je spasilo zvono. U trećoj rundi bilo je vatreno u jednom klinču, izmijenjeno je podosta ''prljavih'' udaraca i ta je runda bila nekako najuzbuljivija u cijeloj borbi. Četvrta dionica borbe izazvala je negodovanje kod publike, borci su se dosta primirili, a onda je u petoj rundi stigao udarac koji je jako pogodio Hunta. Iako je bio dobro potresen, Hunt je nastavio tražiti mjesto da uzvrati Camozziju sve do kraja runde i nakon toga je proglašen pobjednikom s već spomenutim rezultatom. Lorenzo Hunt tako je proglašen novim vlasnikom pojasa u lakoteškoj kategoriji, a usput je obranio i svoj pojas u poluteškoj kategoriji. 'Najbolji sam bareknuckle borac na svijetu, umrijet ću prije nego odustanem!'', rekao je nakon meča. Najbolje trenutke BKFC 50 iz Denvera pogledajte na streaming platformi Voyo.