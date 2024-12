Filip Car (31.) poznati je hrvatski influencer, reality zvijezda i TikToker koji se pronašao u boksu i jedinstvenom projektu Hell Boxing Kings. U nedjelju po drugi put u životu ulazi kao rekreativac - amater u boksački ring. Suparnik za ulazak u finale Hell Boxing Kingsa bit će mu češki voditelj Immanuel Adenubi. Njih dvoje boksat će u kategoriji celebrytija, a jedinstveni boksački projekt moći ćete u izravnom prijenosu gledati na platformi Voyo.

Priča puna uspona i padova

Filipova životna priča puna je uspona i padova, stramputica, borbi protiv samog sebe i za sebe, ponekad i protiv sebe, što ga je učinilo jednom od najintrigantnijih medijskih ličnosti u regiji, ali sve nedaće koje su ga pogodile i poroke koje je imao, a imao ih je puno, otkrile su mu koliko je, u biti, jaka osoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Filip Car ponovno ulazi u ring na novom Hell Boxing Kings eventu. Gledajte ga u nedjelju na platformi Voyo. Priredba počinje u 19.00.

Filip je u razgovoru za portal Net.hr u potpunosti otvorio dušu i progovorio o svemu. Car je privukao je pažnju javnosti svojim prvim pojavljivanjem u reality showu "Zadruga", gdje se odmah istaknuo svojim karakterističnim izgledom - visok, tetovirana suza ispod oka i krupne građe i, naravno, kontroverznim situacijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Bio sam u stvarno lošoj situaciji'

"Išao sam svjetlosnom brzinom prema dnu, bio u stvarno lošoj situaciji, sklon svim mogućim porocima. Boks i projekt Hell Boxing Kings su me izvukli na pravi put", kazat će Filip Car.

"Boks me spasio svega lošeg, a zbog boksa sam uvidio svoje stvarne kapacitete, snagu koju imam. Evo recimo, u prošlom meču u Hell Boxing Kings u kojem sam pobijedio boksao sam temperaturom, ali ovog puta se stvarno osjećam zdravo i idem na pobjedu protiv Immanuela Adenubija. U ovaj meč imat ću veliku prenost što u njega ulazim zdrav i spreman, utreniran, a uz to odgovara mi što mi je suparnik viši od mene. Ruslan mi je bio dosta nezgodan jer je niži od mene, hrabar je momak željan tučnjave i nadmetanja, nije mi okretao glavu i st***njicu na udarac, kao što smo imali priliku vidjeti kod Zurkova ili nekih drugih suparnika. Ušao sam u ring, imao veliku tremu, dosta prijatelja me gledao, ali opet sam uspio odboksati sve 4 runde. Sad će mi sigurno biti lakše. Adenubi me nije fascinirao, niti malo, fizički izgled mu je mišićav i zapanjuje koliko je nabildan, ali znamo da u boksu mišići nikako nisu prednost jer troše puno kisika, usporavaju. Mislim da ću lako doći do finala."

Filipu Caru je uvijek od malena sport bio u krvi. Priča nam kako smatra da je uvijek bio talentiran za sport, ali u međuvremenu je otišao drugim putem. Koji god sport kao klinac trenirao natjecao se, bilo da se radi o rukometu, nogometu, u svim sportovima osim boksa. Ostala mu je velika želja da se jednom u životu okuša u plemenitoj vještini i oproba u ringu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao mlad prestao trenirati

"Nažalost, do toga nije došlo jer sam kao veoma mlad vrlo rano prestao trenirati zbog ozljeda koje sam imao. Imao sam veliku prometnu nesreću u kojoj sam jedva izvukao živu glavu. Dogodilo se to kad sam imao 16. godina, slomio sam lijevu bedrenu kost na više mjesta, dobio šipku od kuka do koljena i lijevoj bedrenoj kosti, slomljen sam cijeli bio. Poslije sam dobio plućnu emboliju, bio u indiciranoj komi, pa sam lomio desnu nogu, točnije zglob u desnoj nozi."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U desnoj nozi ima 4 šarafa u pločicu. Zbog ozljeda malo pomalo otišao je drugim putem, daleko od sporta.

"Odao sam se porocima. Nisam trenirao i bavio se sportom, bavio sam se ženama, izlascima, svim lošim stvarima. Za mene je bilo nemoguće više se vratiti sportu. Već sam se počeo miriti sa time da je taj moj dječački san boksati postajao samo san. Gasila se ta želja u meni, ulazim u 32. godinu i jednostavno je boks i sport, te dvije stvari koje sad obožavam, bile su daleko od mene u tom trenutku."

I jednog dana sve se promijenilo. Reći će kako se dragi Bog umiješao...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon katastrofalne faze u kojoj sam bio nakon realityja, gdje sam se udebljao katastrofa, kvaliteta života mi je bila jako loša, jednostavno sam se jedno jutro probudio, otvorio sam Instagram i kao da sam predosjetio da to moram napraviti. Uvijek mi je Bog slao u zadnjim trenucima kad bi bio zaista loše, slao mi je neki spas. U nekom momentu je to bio i reality Zadruga u koji sam pobjegao od zatvorske kazne, sad je to boksački projekt Hell Boxing Kings. Otvorio sam Instagram. Rijetko kad ulazim u zahtjeve za poruke, to jutro sam ušao, vidio sam poruku, odnosno ponudu bi li se natjecao u Hell Boxing Kingsu i odmah sam pristao."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Hell Boxing Kings spas je za mene'

Nije previše pitao, niti je tražio veći honorar od onog što mu je bilo ponuđeno. Na prvu je pristao. Dotad je dobro zarađivao na TikToku, imao i ponudu za novu sezonu reality showa Zadruga.

"Znao sam da je to za mene ispravna stvar u tom trenutku i spas od onog života kakvog sam tad živio. Jedina greška koju sam uradio je bila da sam potpisao ugovor u ožujku ove godine, a počeo trenirati dva mjeseca prije prvog meča. Jako mi je teško bilo prestati odjednom pušiti cigarete, prestati nezdravo jesti, piti alkohol i sve neke loše stvari koje sam radio, ali zadnjih dva mjeseca sam, ono, uspio stisnuti zube i istrenirati. Iz onog čovjeka koji je radio sve i svašta postao sam netko kome je samo boks u glavi, koji trenira dva puta dnevno, kojem ne padaju napamet gluposti, poroci."

Izašao je Filip iz zone komfora, nije pristao na dobru financijsku ponudu sjediti u realityju, jede, pije, leži, bude među ženama ili da bude kući u Dramlju i snima TikTok.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da bez pola muke zaradim puno veći novac nego u projektu Hell Boxing Kings, ali sport me otrijeznio do te mjere da sam se promijenio skroz. Počeo sam dobivati averziju prema TikToku i reality showu. Loš život, poroci, uništili su me. Preko 10 godina apsolutno ništa nisam trenirao. Počeo sam se lagano raspadati, zdravstveno sam postao loše. Hell Boxing Kings mi je bio spas, zadnja stanica. Meni su sve lampice gorjele, svi alarmi bili su upaljeni. Kad je vidio poruku od Hell Boxing Kingsa na Instagramu znao sma da je to to."

'Treniram na najjače'

Bilo mu je jako teško istrgnuti se iz loših navika, spasiti se, pobjeći sa stramputice. Još k tome, bilo je ljeto, izlazio je, žene za kojima je gubio glavu, mislio je lako će...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Shvatio sam da mi je ulaskom u Hell Boxing Kings projekt obraz na panju, da jednostavno bez obzira što se radi o amaterima - rekreativcima, influencerima, celebrytijima, ljudima bez ikakvog boksačkog iskustva, opet se netko može naći od tih velikih momaka koji u prosjeku teže 100 kg tko će me resetirati, nokautirati, da doživim debakl pred milijunskim auditorijem i da se, ne dao Bog, ozljedim. Posljednjih dva mjeseca pred borbu ulovio sam se treninga na najjače. I u dva mjeseca u boksu, na treninzima, puno sam napravio i postigao. Snaga volje, nisam ni sam znao da ju još imam, ne za sport. Treneri mi sad govore i pomalo žale što se boksom nisam bavio kao mlađi. Misle da bi nešto postigao, ali jednostavno neki drugi putevi su me odveli tamo gdje nisam trebao ni otići".

Filip Car trenira u BK Rijeka, lokacijski mu odgovara, u klubu trenira dosta njegovih prijatelja. Kristijan Hodak mu je trener, poznato boksačko ime u Hrvatskoj. Bio je nekad i izbornik boksačke reprezentacije Hrvatske, stajao u kutu mnogim bivšim i sadašnjim perspektivnim hrvatskim boksačima. Prihvatio ga je, iako na prvu i nije bio za to...

'Boks je jako ozbiljan sport, reality je smijurija za to'

"Radi se o drugačijem projektu, a on je ipak čovjek koji je bio na Svjetskim i Europskim prvenstvima s ozbiljnim boksačima, svojim borcima i sad ga zove netko iz reality showa, iako se poznajemo od prije. Ne ide to baš tako, ipak je boks ozbiljan sport, bio je malo skeptičan, ali vidjevši da sam bio u kanalu, da imam malo vremena, da se želim posvetiti boksu i sportu, da sam zagrizao, prihvatio je da me trenira. Molio sam ga, rekao mu Kiki, pomagaj. Imam dva mjeseca do meča i jednostavno se bojim, ne znam što će me zateći tamo. Tako smo nekako krenuli u suradnju. Tu je moj drugi trener, kondicijski, Slaven i mislim da su ljudi, koliko god to smiješno zvučalo, koliko god ljudima djelovalo ili nedjelovalo da ja uopće ima kondicije, koliko god imam prekomjernu težinu, uspio sam za 2 mjeseca skinuti 15 kg i ja sam ljudi bio osoba koja nije mogla brzo hodati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Loše fizičko stanje

Toliko se brzo uzdihao od brzog hodanja da je mislio da će pasti u nesvjest. Vidim što sad mogu, za što sam sposoban. Na treninzima vidi svoje mogućnosti.

"Nevjerojatno koliko sam napredovao, treniram svaki dan, ujutro kondiciju sa Slavenom, navečer imam sparing ili radim tehniku, ovisno o danu. Najveći porok su mi bile cigarete, ali i to sam ostavio nakon meča s Ruslanom. Proklete cigarete mi nisu dale disati. Potpuno sam cigarete izbacio iz života, ne pušim niti minimalno ", govori nam Filip i nastavlja:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jučer sam imao sparing s momkom koji je natjecatelj, koji boksa, s ajmo reći profesionalcem. Radi se o Marku Ramljaku, iznimno talentiranim dečkom, jako perspektivnim boksačem. Naravno, nije on radio na 100%, ali s njegovom brzinom, udarcima, snagom i vještinom, ma nije lako stati u ring protiv jednog takvog boksača. Marko ima puno više mečeva i iskustva od mene i sparirati s takvim. Znate kakvi su ljudi, na Balkanu uvijek kritični, jako kritični. Neka se svako oproba u boksu. Svatko tko se odluči na javni sparing zaslužuje naklon, radi se o jako hrabroj i odriješitoj osobi. Nije lako ući u ring na priredbi poput Hell Boxing Kings i pritom biti totalni autsajder i praktički rekreativac koji nema nikakve navike za trening. To je jako teško, zahtjevno. Nije mi teško ući u reality jesti, ležati i da mi oprostite - 'je***i. Koliko god si izložen javnom mnijenju i širokom auditorijumu možeš negdje da ne strahuješ, ali boks je nešto sasvim drugo, puno ozbiljnije, opasnije, izazovnije."

'Zahvalan sam svim mojim prijateljima koji su uz mene'

U boksu možeš biti poražen i ponižen pred velikim brojem ljudi. U njemu ovisiš o sebi i svojoj vještini. Na kocki su ti obraz, muškost...

"Zahvalan sam svim mojim prijateljima koji su uz mene, mislim da su to pravi momci. Zahvalan sam trenerima Hodaku i Slavenu što su me prihvatili kao nekog tko je bio u totalnom kanalu, kao nekog tko je bio totalno s druge strane sporta. Ja sam bio poluinvalid kad sam ušao u boks, u projekt. Imao sam 145 kg, nisam mogao trenirati 20 sekundi. Pored Marka Ramljaka, Nikole Šaponje. Roberta Lopca, dva momka iz Delnica, pored svih tih momaka koji spariraju, treniraju samnom, pomažu mi, mislim da sam okružen divnim ljudima. U sebi sam zahvaljujući njima pronašao snagu, a najviše sam zahvalan dragom Bogu od kojeg sam daleko otišao, a uspio sam mu se vratiti. Molitva, posvećivanje Bogu me vratilo na pravi put. Bio sam u velikom problemu prije, nemam što kriti, bio sam u banani skroz, porocima su me uzeli i svjetlosnom brzinom sam išao ka dnu. Smiješno zvuči kad kažem pronašao sam spas u Hellu, jer Hell znači pakao. Moj spas je Hell Boxing Kings", zaključio je Filip Car.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Car na kraju meča odlučio jakim udarcima dobiti prednost kod sudaca