

17.06.2019

‘Završnica koja je došla na samom kraju druge runde je nešto posebno’

“Submission” Chana Sung Junga (14-5-0), jednog od najatraktivnijih MMA boraca na svijetu pa tako i UFC-a, viđenog u borbi protiv Leonarda Garcije u perolakoj kategoriji, po mnogima je najbolje “gušenje” svih vremena, što bi automatski značilo kako se radi o jednom od najboljih UFC-ovih poteza svih vremena.

Borac iz Južne Koreje taj je potez, inače “specijalku” Shinye Aokija, izveo 2011. godine. Bila je to njegova prva borba nakon dolaska iz WEC-a, prenosi Fight Site koji je podsjetio na ovaj spektakularni potez povodom iduće borbe “Korean Zombiea” narednog vikenda na Fight Nightu u Glendaleu, koji će predvoditi borbom protiv Renata Moicana.

“Završnica na samom kraju druge runde je nešto posebno. Jung je pokušavao doći do dobre pozicije u parteru, a onda mu se na samom kraju runde ukazala prilika za twister. Riječ je o jednoj od uvjerljivo najbolnijih i najefektnijih poluga u grapplingu, ali također i među najtežima za izvesti. Radi se o zahvatu koji dovodi do prirodnog nenormalnog kretanja kralježnice. Cilj je zarobiti noge protivnika, a onda mu vrat okrenuti u suprotnom položaju preko ramena. U slučaju da borac ne tapka na vrijeme, posljedice mogu biti teško trajno oštećenje vratne kralježnice, a u ozbiljnijim varijantama može doći i do po život opasnih posljedica”, stoji u pisanju spomenutog portala.

Pogledajte kako je to izgledalo.