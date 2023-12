FNC 14 / Pogledajte spektakularan preokret Brazilca u trećoj rundi, nakon gušenja protivnik je tapkao

Rony Jason je u sunaslovnoj borbi u perolakog kategoriji do 66 kilograma slavio protiv Tariela Abbasova iz Azerbajdžana gušenjem u trećoj rundi.Abbasov je bolje otvorio meč i kontrolirao meč prve dvije runde, no nije tu bilo konkretnih udaraca koji bi uzdrmali Jasona. Brazilac je znao da u trećoj rundi mora u napad želi li do pobjede, a onda je sredinom te runde srušio Abbasova, ugušio ga i prisilio na tapkanje. Spektakularan preokret Jasona protiv Abbasova pogledajte na platformi Voyo.