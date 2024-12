'UOPĆE NEMA LJUDI' / Mesar s Dolca o najslabijem Badnjaku: 'Ne znamo razlog, je li to povećanje cijena odojka, janjetine?'

Od hrane do blagdanskih dekoracija – građani u utrci s vremenom kako bi obavili posljednju kupnju prije Božića. Ipak, na najvećoj zagrebačkoj tržnici uobičajenih gužvi nije bilo. Jesu li razlog rekordno visoke cijene? Uz pjesmu ni kupnja u zadnji tren - ne pada teško. Vrećice se pune, a novčanici prazne. No, prazna je, iako je Badnjak, jutros bila najveća zagrebačka tržnica. Neven Piculek, mesar: 'Danas uopće nema ljudi na Dolcu. Koji je razlog ne znamo – dal su to povećanje cijena odojka, janjetine, ne znamo. Ali ovo je jedan od najslabijih Badnjaka otkad radimo na Dolcu'.