Hrvatski boks sutra čeka veliki meč. Naš 26-godišnji neporaženi teškaš iz Splita, fantastični udarač Petar Milas (15-0-0, 11 KO) na Roland Garros stadionu u Parizu snage će odmjeriti s olimpijskim prvakom iz Rio de Janeira, sjajnim 29-godišnjim Tonyjem Yokom (10-0-0, 8 KO) koji dolazi upravo iz grada svijetla.

Očekuje se oko 300-tinjak Milasovih navijača

Bit će to Petrov meč karijere. Na tribinama Roland Garrosa očekuje se i oko 300-tinjak njegovih navijača. Dvije godine Milas nije boksao, a sad pred sobom ima veliki izazov.

Radi se, naime, o najvećem meču nekog hrvatskog boksača u zadnjih desetak godina. Tu borbu moći ćete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL televiziji a u tekstualnom prijenosu pratiti i na portalu Net.hr.

No, to neće biti jedini meč koji ćete moći gledati na RTL-u. Naime, bit će to pravi boksački dan jer i Filip Hrgović boksa protiv Marka Radonjića iz Crne Gore a Željko Mavrović senzacionalno se vraća u ring i boksat će protiv 26 godina mlađeg Gruzijca Gogičašvilija.

Uzelo olimpijsko zlato protiv Hrgovića

Što se tiče Tonyja Yoke, radi se o jednom od najperspektivnijih teškaša današnjice koji je 2016. kao amater osvojio zlato na OI u Riju protiv našeg Filipa Hrgovića u superteškoj kategoriji. Prema BoxRecu, Yoka je 15. teškaš svijeta koji je do deset pobjeda osam puta došao nokautom a koji iza sebe ima uspješnu amatersku karijeru. U priloženom videu možete vidjeti nokaute Milasovog suparnika. Vjerujemo kako će naš Milas ostvariti pobjedu protiv Yoke. Svi smo uz njega.