Hrvatski boks sutra čeka veliki meč. Naš 26-godišnji neporaženi teškaš iz Splita, fantastični udarač Petar Milas (15-0-0, 11 KO) na Roland Garros stadionu u Parizu snage će odmjeriti s olimpijskim prvakom iz Rio de Janeira, sjajnim Tonyjem Yokom (10-0-0, 8 KO).

Bit će to njegov meč karijere. Na tribinama Roland Garrosa očekuje se i oko 300-tinjak njegovih navijača. Dvije godine Petar Milas nije boksao, a sad pred sobom ima veliki izazov.

Najveći boksački meč u zadnjih desetak godina

Radi se, naime, o najvećem meču nekog hrvatskog boksača u zadnjih desetak godina. Tu borbu moći ćete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL televiziji a u tekstualnom prijenosu pratiti i na portalu Net.hr.

No, to neće biti jedini meč. Naime, bit će to pravi boksački dan jer i Filip Hrgović boksa protiv Marka Radonjića iz Crne Gore a Željko Mavrović senzacionalno se vraća u ring i boksat će protiv 26 godina mlađeg Gruzijca Gogičašvilija.

Reptili se obrušili na Francuza

Fanovi popularnog Podcast Inkubatora, takozvani ''Reptili'' odlučili su pružiti podršku Petru Milasu na način na koji oni to inače rade, tako da okupiraju Instagram ili Facebook profil, pa na objavi dotičnog boksača, osobe, u ovom slučaju Tonyja Yoke pretežno ostavljaju ''emoji'' guštera (reptila), a nerijetko ostave i pokoju rečenicu prijetnja, nazovimo ju tako, u skladu s njihovim internim humorom. Ovog puta ih ima...

"Mekša drva Milas nije cijepao, Milas is coming", "Kad ti dođe Milas tražit ćeš milost, gotov si", "Milas je bolji s litrom stocka u sebi", "Stari povlači se", "Bit će ti malo dva oka za plakanje", "Mangupstvo ima svoju cijenu stari".

Plazibat mu poslao jasnu poruku

Tako niti Tony Yoka nije pošteđen napada ''Reptila'' na svom Instagram profilu, a među onima koji su komentirali Yokine objave pronašao se i trenutno najbolji hrvatski kick-boksač, Antonio Plazibat, borac koji također dolazi iz Splita i koji je naravno stao uz svog sugrađanina i prijatelja Milasa.

''Bit će tebi maraton kad kreneš bježati iz ringa kada po tebe dođe reptilska vojska. Traži rezervu odmah. Reći ću ti odmah, nisi trebao ovu borbu, na**bat ćeš.'', napisao je Plazibat na promo video francuskog boksača koji je u opisu objave napisao ''Ovo je maraton''.

'Dobit ćeš batine, to nije prijetnja, to je obećanje'

No, nije na tome stalo. Plazibat se oglasio na još jednoj objavi Tonyja Yoke. Plazibat je Yoki uputio jasnu poruku.

''Dobit ćeš batine, to nije prijetnja, to je obećanje!!'', a zatim je dodao još jedan komentar napisavši:

''Šta glumiš da ne vidiš komentare?'', priloživši u svakom komentaru nekoliko ''emojija'' guštera.

Inače, Petar Milas pun je samopouzdanja...

"Mislim da me Yoka već podcijenio, on je uvjeren u sebe, ja sam uvjeren u sebe čak možda više nego on. Spreman sam kao nikad, pripremao sam se za najgore. Skor za mene ne znači ništa jer ima dosta boraca s dobrim skorom pa ne vrijede ništa. Vidjet ćemo hoće li ovo biti moj najteži meč u karijeri, sigurno je najteži dosad" kazao je za RTL Petar Milas.