Velšanin Barrie Jones (33) postao je senzacija u SAD-u, nakon što je u prvoj borbi u 'Bare-knuckleu' na američkom tlu brutalno nokautirao svog protivnika, domaćeg borca Luiza Mela, u meču koji je trajao samo 15 sekundi.

Jones je odmah lansirao seriju eksplozivnih udaraca i Melo je uspio ostati na nogama tek pet sekundi. Potpuno je uzdrman i dezorijentiran pao na pod i sudac mu je počeo brojati.

Melo se uspio pridići kako bi nastavio borbu, no na nogama je bio tek koju sekundu jer je ubrzo izgubio ravnoteži i svom težinom pao na pod.

Nije to planirao

Sudac je nakon toga odmah prekinuo meč.

OVDJE možete vidjeti kako je to izgledalo.

"Plan mi je bio ući u borbu polako, no on me odmah uvukao u tučnjavu i to je bilo to", rekao je Jones nakon borbe.