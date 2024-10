Paul Hughes je čudo od borca: Oduševio letećim koljenom, šokirao i Cristiana Ronalda

Veliki PFL-ov Superfight event u Riyadu pravi je borilački užitak za sve fanove takvih evenata, a treća borba večeri i prva na main cardu prikazala je pravi spektakl. Borilački spektakl možete gledati na platformi Voyo.

U spomenutoj borbi sukobili su se AJ McKee Jr. i Paul Hughes u kategoriji laka divizija, a odlukom sudaca pobjedu je odnio Hughes, ali potpuno zasluženo.

U prvoj su rundi obojica pružala itekakav otpor, međutim Hughes je bio dominantniji, a letećim koljenom i lijevim krošeom u glavu šokirao je sve u dvorani. I Cristiano Ronaldo nije mogao vjerovati svojim očima.

I u drugoj smo rundi mogli vidjeti dominaciju Hughesa koji je bio strpljiviji i zadavao čišće udarce, dok se McKee na sve strane trudio vratiti u borbu.

U trećoj je rundi za Mckeea jedina opcija bila da nokautira Hughesa, međutim to se nije dogodilo i Irac je zasluženo slavio.

"PFL vjeruje u mene, pogledajte me sad, riskirao sam, klinac iz Irske. Vjerujem da sam se dokazao. Puno sam puta čuo. Skoro sam ga nokautirao u prvoj rundi, preživio je. Usman Nurmagomedov je onaj kojeg želim, svi znaju da je to taj match up", rekao je Hughes nakon borbe.

