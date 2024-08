Ovo su najopasnije MMA borkinje današnjice. Njihovi udarci lede krv u žilama

Tko su najopasnije MMA borkinje današnjice? Za vas smo izdvojili TOP 8 borkinja koje udarcima, ali i mogućnostima u svim segmentima, lede krv u žilama. Alexa Grasso, najbolja pound for pound borkinja u UFC-u, definitivno spada u sam vrh. Slijedi slamka prvakinja UFC-a Zhang Weili, te Raquel Pennington, bantam prvakinja UFC-a. Njima ćemo pridodati jednu od najboljih MMA borkinja 21. stoljeća, zanosnu, ali i opasnu, jako kvalitetnu borkinju Valentinu Ševčenko. Ona je čak 7 puta branila UFC muha pojas prvakinje. Joanna Jędrzejczyk, poljska udaračica enormnih mogućnosti, upotpunjuje ovaj naš popis najopasnijih borkinja. Ima 10 borbi za naslov, od toga 6 pobjeda, što je rekord slamka divizije. Također, žena drži i rekord po broju uzastopnih pobjeda (8). Wiktoria Czyżewska iz Poljske, mlada 20-godišnjakinja, proteklog je vikenda na KWS 97 eventu high kickom brutalno nokautirala Castanedu u prvoj rundi, nakon svega dvije minute borbe. Bila je to jedina borba u ženskom dijelu programa, dogovorena u perolakoj na tri runde po pet minuta, ali trajala je svega nešto više od dvije. Czyzewska je, nakon što je desnom rukom blokirala pokušaj Castanede i pogodila lijevi kroše, plasirala i desni high kick i oduševila borilački svijet. Zavrijedila se naći na našem popisu. Manon Fiorot na 4. je mjestu UFC-ove pound for pound ljestvice. Ubojita je u kavezu, voli razmjene udaraca, borbu do krvi, kao i šeširiće. Rose Namajunas mora biti na ovom popisu, jer je jedna od najboljih ikad u 21. stoljeću. Dvostruka UFC prvakinja u slamnatoj kategoriji za žene, drugoplasirana u "The Ultimate Fighter" sezoni 20, prva žena u povijesti UFC-a koja je vratila naslov prvaka nakon što ga je izgubila Kada "Thug Rose" nije uspjela pobijediti Esparzu u 20. sezoni TUF-a, malo je tko znao kakav će povijesni niz nastaviti dok je evoluirala u jednu od najboljih čistih napadačica u povijesti ženskog MMA-a.