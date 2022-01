Na ONE Championship Facebook profilu, brzorastuće singapurske MMA organizacije, osvanuo je flashback epske borba između Chenga i Hassana. Paul Cheng i Mahmoud Hassan borilačkom svijetu i publici u dvorani su ponudili pravu makljažu. Suludo šaketanje i rat u kavezu na ONE FC 18 War of Dragons 7. studenog 2014. u Taipeu na Tajvanu ostavilo je bez daha mnoge...

Cheng je na kraju slavio spektakularnim preokretom i prekidom u 5. minuti druge runde. Prvotno je gubio, nije dobro baš izgledao sa zatvorenim desnim okom, sav izudaran sa samom ulasku u drugu rundu, krvario je tijekom borbe, ali nije se predavao, borio se kao lav i na kraju pobijedio. Pogledajte ovu ludu borbu punu dinamike i preokreta, koju se ne bi posramio niti elitni UFC.

