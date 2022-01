Na ONE Championship Facebook stranici osvanulo je osmominutno razbijanje Tee Tifany od strane Xiong Jing Nan-a (17-2), koje graniči s ludošću.

Naime, Tea Tiffany dobila je u ovoj borbi takvu količinu udaraca od Kineskinje koja ima fantastičnu boksačku tehniku, koji joj je promijenio doslovno osobni opis. No, ona se borila do kraja i pokazala stvarno hrabrost, sve do nokauta kojeg je doživjela j 4 rundi.

Ova borba, epska kako su je prozvali, dogodila se u siječnju 2018. u Jakarti, te je u njoj Kineskinja postala prvakinja u slamka diviziji, protiv senzacionalne borkinje iz Singapura. Dvije godine poslije, Tea Tiffany i Xiong Jing Nan ponovno su ušle u kavez i dvije godine poslije i u toj borbi dobila je Kineskinja nokautom.

Za napomenuti kako je nedavno Xiong Jing Nan obranila pojas prvakinje protiv Japanke Ayake Miure. Trenutno je u nizu od tri uzastopne pobjede u ONE organizaciji, ima 12 pobjeda u posljednjih 14 mečeva.

