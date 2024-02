Idući veliki KSW sportski spektakl održat će se 17. veljače 2024. u Češkoj. U prijenosu uživo na platformi Voyo od 20 sati obožavatelji MMA moći će se diviti novim borbama. KSW 91 u Liberecu, u Home Credit Areni ponudit će, između ostalih borbi, i borbe za interim (privremeni) pojas u lakoj kategoriji između Valeriua Mircee (29-8-1, 12 KO, 12 Sub) i Lea Brichte (12-3 1NC, 6 KO, 4 Sub). Osim njih, najveće zvijezde ovog MMA turnira broj 91 bit će dvije lokalne zvijezde u borbi do 65,8 kg; Dominik Humburger (7-1, 6 KO) i Josef Štummer (3-1, 1 Sub).

U glavnoj borbi večeri za interim pojas u lakoj kategoriji susrest će se Valeriu Mircea (29-8-1, 12 KO, 12 Sub) i Leo Brichta (12-3 1NC, 6 KO, 4 Sub). Valeriu Mircea odradio je četiri borbe u organizaciji KSW-a ubilježivši tri pobjede i poraz. Ukupno je u karijeri ostvario 29 pobjeda. S druge strane, Leo Brichta iz Češke uspješno je debitirao u okruglom kavezu KSW-a u lipnju prošle godine te se smatra jednim od najtalentiranijih čeških MMA boraca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dominik Humburger iz Libereca u KSW kavezu borio se tri puta. Zabilježio je dvije pobjede i poraz, kojim je prekinuo niz od sedam trijumfa zaredom. U subotu će se boriti protiv Alberta Odzimkowskog (14-7 1 NC, 6 KO, 7 Sub).

Foto: KSW Foto: KSW

U poluteškoj kategoriji Henry Fadipe (14-11-1, 9 KO, 3 Sub) borit će se s Čehom Matúšom Juráčekom (10-3, 3 KO, 2 Sub), koji debitira u kavezu. Irac Henry Fadipe iza sebe ima četiri borbe u kavezu, a posljednji put nastupio je u rujnu 2023. kada je poražen od Artura Szczepaniaka, bivšeg konkurenta za naslov prvaka. Do sada je Fadipe dobio četrnaest borbi, od kojih je devet završio nokautom. S druge strane, Matúš Juráček profesionalno se bori od 2012. i od trinaest borbi dobio je deset.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U poluteškoj kategoriji Kacper Koziorzębski (9-6, 4 KO) odmjerit će snagu s neporaženim Čehom Viktorom Červinskim (4-0, 1 KO, 2 Sub) u svojoj osmoj borbi u karijeri. S druge strane, Viktor Červinský je MMA prvijenac ostvario prošle godine. Uslijedile su još tri pobjede tako da je mladi Čeh bez poraza.

U borbi do 68 kg suočit će se najbolji poljski borac Łukasz Charzewski (12-2 1NC, 2 KO, 2 Sub) i povratnik Michał Sobiech (5-1, 3 KO). Łukasz Charzewski ima jednu borbu u organizaciji KSW-a kada je poražen od Ahmeda Vilija, koji je prekinuo Łukaszov niz od jedanaest borbi bez poraza. Michał Sobiech natječe se u profesionalnom MMA-u od 2018. te ima niz od četiri pobjede zaredom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: KSW Foto: KSW

Borac iz Češke, Vasil Ducár (3-2, 3 KO) suprotstavit će se višestrukom poljskom prvaku u kickboxingu Dawidu Kasperskom (0-0), koji debitira u MMA-u u poluteškoj kategoriji. Vasil Ducár najbolji je češki boksač u kruzer kategoriji. Ima petnaest profesionalnih trijumfa u ringu, od kojih je jedanaest osvojio nokautom te je višestruki državni prvak. Dawid Kasperski prvi će put u karijeri ući u MMA kavez, no ima veliko iskustvo u kickboxingu. Višestruki je prvak Poljske, svjetski i europski prvak, osvajač svjetskog kupa te osvajač zlatne medalje na svjetskom prvenstvu.

U pero kategoriji Josef Štummer (3-1, 1 Sub), lokalni heroj iz Libereca, dočekat će Adriana Wieliczku (2-1,2 Sub). Josef Štummer odradio je četiri borbe, a u tri je trijumfirao. S druge strane, Adrian Wieliczko na početku je karijere. U profesionalnim borbama debitirao je 2022. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U borbi do 83 kilograma Poljak Adrian Dudek (7-2, 5 KO, 1 Sub) u kavez će stati pred Čeha Davida Hošeka (10-5-1, 7 KO, 2 Sub). Adrian danas iza sebe ima devet borbi, od kojih je sedam dobio te je rekorder u zadanom nokautu kada je na gala MMAsters League 2 srušio protivnika u sedmoj sekundi borbe. David Hošek, dva puta državni boksački prvak, smatra se najjačim napadačem u češkom MMA-u.

Foto: KSW Foto: KSW

U bantam kategoriji iskusni borac Mariusz Joniak (11-5, 1 KO, 8 Sub) naći će se oči u oči s mladim borcem koji tek započinje karijeru u MMA-u, Tobiaszom Leom ( 4-1, 3 KO). Mariusz Joniak treći će put ući u KSW kavez. Prošle godine uspješno je debitirao, no u drugom susretu poražen je od Srbina Miljana Zdravkovića. Mariusz je karijeru počeo 2016. godine te je pobijedio u jedanaest od šesnaest borbi. Tobiasz Le je u profesionalni MMA svijet ušao 2022. godine, a borba u Home Credit Areni u Liberecu 17. veljače bit će njegova druga borba u KSW-u. U prvoj je svladao borbenog Irca Carla McNallyja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakl započinje borbom mlade Wiktorije Czyżewske (2-1, 2 KO i iskusne Petre Částkove (6-6, 1 KO, 1 Sub). Devetnaestogodišnja Wiktoria Czyżewska iza sebe ima tri profesionalne borbe, a debi je imala 2022. Prije nego što je Wiktoria Czyżewska ušla u profesionalni MMA svijet osvojila je naslov prvakinje Poljske i europske amaterske MMA lige te naslov prvakinje Poljske u kickboxingu. Petra Částková definitivno ima više iskustva od mlade Poljakinje. Češka borkinja započela je svoju avanturu s profesionalnim MMA-om 2015. godine i do sada je odradila dvanaest borbi.

Novi sportski mega MMA događaj gledajte uživo u subotu, 17. veljače od 20 sati na platformi Voyo!