Češki Liberec bit će domaćin događaja KSW 91, a najbolje borce poljske franšize pratite 17. veljače od 20 sati.

U kavez će u glavnoj borbi večeri ući Valeriu Mircea (29-8-1) i Leo Brichta (12-3-0). Njihov meč će odlučiti privremenog prvaka u lakoj kategoriji. Mircea je u nizu od tri uzastopne pobjede, a Brichta neporažen u KSW-u. Pobjednik će dobiti priliku boriti se za naslov prvaka.

U 'co-main' eventu snage će u srednjoj kategoriji odmjeriti Dominik Humburger (7-1) i Albert Odzimkowski (14-7-0, 1 NC), a uz to nas na 'main cardu' očekuje još pet spektakularnih borbi i tri predborbe.

Fight card:

Valeriu Mircea (29-8-1) vs Leo Brichta (12-3-0, 1 NC)

Dominik Humburger (7-1) vs. Albert Odzimkowski (14-7-0, 1 NC)

Henry Fadipe (14-11-1) vs. Matúš Juráček (10-3)

Kacper Koziorzębski (9-6) vs. Viktor Ceevinsky (4-0)

Łukasz Charzewski (12-2 1 NC) vs. Michał Sobiech (5-3)

Vasil Ducár (3-2) vs Dawid Kasperski (0-0)

Josef Stummer (3-1) vs. Adrian Wieliczko (2-1)

Adrian Dudek (7-2) vs. David Hosek (10-5-1)

Mariusz Joniak (11-5) vs. Tobiasz Le (4-1)

Wiktoria Czyżewska (2-1) vs. Petra Castkova (6-6)

Foto: KSW Foto: KSW

FNC u Ljubljani

FNC 15 stiže u slovensku prijestolnicu, u Ljubljanu, 30. ožujka spektakl pratite uživo iz Arene Stožice.

U 'svom dvorištu' priredbu će predvoditi Miran 'Slo Rocky' Fabjan. U Ljubljani će se boriti i legenda regionalne MMA scene Bojan 'Želva' Kosednar (40, 12-15) protiv srpskog borca Aleksandra Jankovića (29, 15-12-1). Bit će to revanš pola godine nakon što je 'Želvi' puknuo palac početkom druge runde u pulskoj Areni te je Janković tako slavio tehničkim nokautom.

Bit će tu i prvak perolake kategorije Jordan 'The Lord' Barton (30, 8-3-1) koji će prvi put braniti pojas skoro godinu dana nakon što ga je osvojio na FNC 11 priredbi u zagrebačkoj Areni gdje je u prvoj rundi nokautirao Daniela Bažanta (32, 7-6). Trebao se boriti za pojas protiv Ronyja 'Jasona' (39, 17-10-1), ali taj je meč odgođen, a sad će se boriti protiv Itaya 'Farmera' Tratnera (23, 8-5-1).

Nakon pobjeda protiv Ivana Sičaje (29, 3-1) i Bažanta, izraelski borac dobit će priliku uzeti pojas organizacije, pišu službene stranice FNC-a.

Ova dva borilačka spektakla pratite samo na Voyo.