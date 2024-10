Ngannou ulazi u ring nakon nedavnog nokauta, njegov trener: 'Netko će ići na spavanje'

Bivši prvak UFC-a u teškoj kategoriji Francis Ngannou, najjači udarač na svijetu, vraća se u kavez. U subotu 19. listopada Ngannou debitira u PFL promociji (Liga profesionalnih boraca) protiv prvaka PFL-a u teškoj kategoriji Renana Ferreire u Ryadu, Saudijskoj Arabiji. Spektakularni event u prijenosu UŽIVO možete gledati na platformi Voyo.

No postavlja se pitaje je li Ngannou spreman za ponovni ulazak u ring nakon što ga je u ožujku ove godine u drugoj rundi nokautirao Britanac Anthony Joshua.

Uoči njegovog debija u PFL-u protiv Ferreire, njegov trener Eric Nicksick odgovarao je na pitanja vezana uz Francisov povratak u ring i hoće li mu Ferreira predstavljati problem zbog nokauta koji je doživio.

"To je kao bacanje novčića. Kada vas toliki tipovi dodirnu u malim rukavicama, netko će ići na spavanje. Ono što mi trebamo napraviti za vlastitu korist jest sve ono što je Francis naučio dok je trenirao za taj boks. Puno rada nogu, puno razumijevanja kako na pravi način izbjeći te udarce, kako povezati kontre i obranu", rekao je Nicksick za MMA Fighting pa dodao:

"Njegova stojka je evoluirala, postala je puno oštrija, puno više autentična. Znam da to nismo uspjeli pokazati u borbi protiv Anthonyja Joshue, ali sve do te borbe sam ja vidio da je to najbolja verzija njega u posljednjih nekoliko godina."

Iako Ferreira nije ni približna prijetnja Francisu kao što je to bio AJ, riječ je u drugoj kategoriji u kojoj se koriste male rukavice gdje se lako može dogoditi da netko padne od samo jednog udarca.

