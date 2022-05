Elitni hrvatski profi boksač Alen Babić (10-0, 10 nokauta) u subotu u Londonu, u poznatoj 02 Areni, ima meč života protiv poljskog boksača Adama Balskija (16-1-0, 9 KO).

Boksač Leonarda Pijetraja iz BK Leonardo ulazi u meč kao izazivač za upražnjeni srebrni pojas prvaka WBC-a u bridgerweightu. Inače, borba večeri bit će eliminacijski okršaj za pojas u poluteškoj kategoriji WBC-a između Joshue Buatsija i Craiga Richardsa.

Hrvatski boksač je na vagu stao s 94.6 kilograma (208,6 lbs), a poljski boksač imao je 95.2 kilograma (210 lbs). Jasno je da su obojica dosta ispod gornje granice u bridgerweightu koja je postavljena na 101.6 kilograma (224 lbs).

Nakon vaganja stali su jedan nasuprot drugome, a sučeljavanje je bilo napeto do mjere da nijedan od borca nije ni trepnuo. Inače, DAZN Boxing na You Tubeu objavio je čitav današnji event. Inače, Adam Balski poljski je internacionalni šampion u kruseru. On je prvi izašao na pozornicu. Nakon njega, neporaženi Alen Babić (10-0, 10 nokauta), izašao je sa svojim timom. Bio je dobro raspoložen...

"From Rovinjo, Croatia, uzbudljivi i tvrdi udarački neporaženi prospekt Alen The Savage Babić", najavljen je upravo na ovakav način Alen Babić, koji je na vagu stao s naočalama na glavi. Inače, Eddie Hearn, promotor Alena Babića i jedan od najmoćnijih ljudi u svijetu boksa, ako ne i trenutno najmoćniji, s pojasom prvaka stajao je između boksača. Britanac zna koliko je važan ovaj event za sve boksače na njemu.