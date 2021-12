Hrvatski sportaši i sportašice ostvarili su borne zapažene rezultate u 2021., a jedan od najupečatljivijih dogodio se na Olimpijskim igrama u Tokiju. Hrvatska tekvondašica Matea Jelić (24) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u kategoriji do 67 kilograma na Olimpijskim igrama u Tokiju, u finalu je uspješnija bila od Britanke Lauren Williams s 25-21.

Sportašica godine

U neizvjesnom finalu rezultat je na ulasku u posljednju minutu bio 13-13, no tada je Williams s dva udarca nogom u tijelo stigla do prednosti 17-13. Sve do 15 sekundi prije kraja bilo je 21-15 za Williams, a onda je Jelić s tri udarca nogom u glavu uspjela doći do preokreta i kolosalnog uspjeha, što možete pogledati ovdje i ovdje.

Bio je to dvoboj dviju posljednjih europskih prvakinja u ovoj kategoriji, aktualne Jelić iz Sofije u travnju ove godine i Williams iz Kazana 2018. Zlato je Jelić ipak najveći uspjeh za hrvatski taekwondo na olimpijskim igrama.

Prije nje bronce su osvajale Sandra Šarić i Martina Zubčić u Pekingu 2008., Lucija Zaninović u Londonu 2012. i Toni Kanaet par sati prije nje.

Zbog tog uspjeha, ali i naslova europske prvakinje, proglašena je najboljom hrvatskom sportašicom u 2021.