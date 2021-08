Hrabri dubrovački MMA borac, član Cro Cop teama Mirka Filipovića Ante Delija u potpunosti je zaslužio sve što mu se trenutno događa u karijeri. I pobjede, i veselje i suze... Kako se ono kaže, suze su rekle sve. I jesu... Ovog puta, one su stvarno rekle sve...

Ulog je velik

Pobjeda u polufinalu teškaškog turnira treće sezone Professional Fighters League turnira u Los Angelesu protiv iskusnog Denisa Goltsova, jednoglasnom sudačkom odlukom nakon tri runde (29-28), lansirala ga je u finale protiv Brune Cappelozze.

Sad se, osim za teškaški pojas, bori i za milijun dolara. Okrenuli smo broj njegovog velikog prijatelja, također poznatog hrvatskog MMA borca, bivšeg KSW šampiona Antuna Račića, kako bi podijelio dojmove ove velike pobjede i uspjeha. Račić se trenutno nalazi u Düsseldorfu na pripremama za borbu koja mu je za dva tjedna, zajedno s hrvatskom MMA zvijezdom Robertom Soldićem. Njih dvojica su, naime, u istom timu već 5 godina.

"Nije moglo bolje ispasti za Antu. Odradio je ono što najbolje zna. Rušio je suparnika, imao je vrhunske prilike u borbi... Znam koliko je nezgoda imao prije ove borbe, dogodile su mu se nesreće u prošlim borbama. Znao sam kad tad da će on pokazati sve što ima, stvarno je vrhunski borac. Nema riječi... Nije me ovo niti malo iznenadilo, da vam budem iskren. Znao sam da on to može, samo je bilo pitanje vremena kad će se dogoditi ovakva pobjeda koju je napravio noćas. Denis Goltsov niti malo nije bezazlen borac. Po meni je Ante uvijek bio favorit za osvojit turnir. Pokazao je da je prava kvaliteta".

'Ante nije odustajao'

A pokazao je Ante nakon svega onog što mu se dogodilo u karijeri, onog mukotrpnog puta povratka nakon onog groznog loma desne noge u rujnu 2015. protiv Marcina Tybure, na M-1 Challenge 61 eventu ruskoj Ingušetiji nakon pet pobjeda u nizu. Vratio se Ante ne samo borbama nego i onoj razini koja je potrebna za boriti se u vrhunskim organizacijama, za pobjede nad jakim imenima, za trofeje, pojase prvaka...

"Ante je počeo trenirati samnom u Gladiator teamu. On je počeo nakon mene trenirati, iznimno je brzo napredovao, brzo je pokazao veliki potencijal. Veliki je radnik, to je strašno koliko on trenira, koliko radi, koliko se trudi i koliko se on u životu odriče. Nažalost, u nekim borbama nije imao sreće. Te sve ozljede udaljile su ga bile od treninga, bilo mu je teško vratiti se. No, na kraju je našao snagu za sve prepreke. Ovo je veliki uspjeh za njega osobno i čitav hrvatski MMA. Svaka mu čast. Bio sam svjedok, bio sam s njim tada u Rusiji kad je slomio nogu. Skupa smo se borili na tom Fight cardu kad mu je pukla noga. Tada smo stvarno svašta prošli. Bili smo u Rusiji dosta dana nakon toga, dok je trajala operacija i oporavak, dok smo se mi vratili kući, imali smo dosta problema s vraćanjem u domovinu zbog vize. Onda je on na kraju imao dosta problema s oporavkom te noge, čak je dobio i neku bakteriju. Stvarno je jako težak oporavak imao od loma, ali nije odustajao. Radio je jako, vjerovao je u sebe, vjerovao je u svoj san i sve što mu se događa apsolutno je zaslužio".

'Vidjet ćemo se u Dubrovniku'

Račić se s Delijom zadnji puta čuo prije tjedan i pol dana. Ali, non stop su u kontaktu, prije meča su se dopisivali, znate kako to danas ide u doba wappa, Vibera i ostalih komunikacijskih aplikacija.

"Taman sam došao u Düsseldorf završit svoje pripreme a on je taj dan otišao u Zagreb u Cro Cop team završit svoj zadnji dio priprema, pa nakon toga put Amerike. Tako da se u Njemačkoj nažalost nismo sreli ali srest ćemo se u Dubrovniku nakon moje borbe. Onda je odmor", zaključio je Antun Račić.