Na službenom Facebook profilu Josea Mavidala osvanuo je video boksačkog sparinga u čijem se opisu navodi kako je 15-godišnji mladi boksač natjecatelj izdominirao UFC superzvijezdu. No, malo pretragom po komentarima i općenito društvenim mrežama mogli smo primjetiti kako uopće ne piše o kojoj se to UFC superzvijezdi radi, pa mladić u ringu očito nije nikakva superzvijezda UFC-a, ali je očito netko za koga se očekivalo da će klinca izdominirati. No, to se nije dogodilo...

"Evo što se dogodi kad staviš 15-godišnjeg amaterskog boksača u ring s UFC superzvijezdom", stoji u opisu snimke.

Kako bilo, mladić od 15 godina pokazao je boksačko umijeće. Pogledajte kako je to izgledalo.