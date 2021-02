‘Njegov udarac nogom daje 2721.554 kg sile’

Surfajući bespućima interneta na You Tube kanalu smo naletjeli na sjajnu kompilaciju udaraca nogom u glavu u trajanju od skoro 11 minuta. The World of Boxing u listopadu prošle godine u vlastitoj produkciji donio je kompilaciju u kojem možemo vidjeti neke od Mirkovih najspektakularnijih udaraca nogom u glavu, prisjetiti se kako je nekad rušio suparnike u slavnom Prideu kroz, prema njihovom izboru, 5 Mirkovih najznačajnijih udaraca nogom u glavu, gledajući čitavu karijeru.

‘Možete li zamisliti što se događa u glavi suparnika kad ga ova hrvatska noga pogodi?’

Narator u videu ističe kako se smatra da je Mirkov udarac nogom jedan od najjačih u sportskoj povijesti.

“Njegov udarac nogom daje 2721.554 kg sile. Možete li zamisliti što se događa u glavi suparnika kad ga ova hrvatska noga pogodi? Tijekom karijere Mirko je nanio puno boli suparnicima. I neki od njegovih nokauta bili su stvarno brutalni”, navodi se u videu.

‘Desna noga bolnica, lijeva noga groblje’

“Desna noga bolnica, lijeva noga groblje.” Bila je to rečenica koju je legendarni bivši hrvatski majstor slobodne borbe Mirko Filipović jednom prilikom izgovorio i koja je zorno opisivala što je bila najveća prijetnja njegovim protivnicima.

Lijevi high-kick bio je Cro Copov zaštitni znak kojeg su se pribojavali svi koji su s njim ulazili u borbu, nakon kojeg su mnogi padali, i koji ga je proslavio. Vinkovčanin je ostavio neizbrisiv trag u borilačkom svijetu i bio je borac zbog kojeg su mnogi u cijeloj regiji zavoljeli borilačke sportove i pokušali krenuti njegovim putem… Utjecao je na popularnost slobodne borbe, toliko da su svi odjednom postali MMA fanovi…

Pionir slobodne borbe

Najbolji hrvatski MMA borac svih vremena pionir je slobodne borbe i ugledni bivši K1 borac, ne samo na ovim prostorima, neko i općenito u povijesti. I dan danas njegova borba u Prideu za naslov prvaka svijeta u slobodnoj borbi, za teškaški pojas protiv Fjodora Jemjeljanenka, najiščekivanija je MMA borba u povijesti.

Otkrit ćemo vam koji su nokauti na petom i četvrtom mjestu u kompilaciji. To su nokauti protiv Watermana i svog prijatelja Ishiija u njihovom drugom susretu, nakon Pridea i UFC-a. Stoga, udobno se smjestite i uživajte u veličanstvenoj karijeri neponovljivog Mirka Cro Copa Filipovića.