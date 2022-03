Najbolji hrvatski MMA borac svih vremena, legendarni Mirko Cro Cop Filipović, jučer je objavio video internog natjecanja u snazi, na treningu. I dečki su odradili ubojito! Njegov stariji sin Ivan oduševio je izgledom i snagom. Ivan, naime, ima tek 19.

"Večeras smo na treningu radili malo natjecanje u snazi. Na videu je rameni potisak sa 190 kg. To naravno nije jednako teško kao rameni potisak sa olimpijskom šipkom, ali je vjerujte jako teško. Šehić i Delija su me naravno rasturili jer su profi borci, em imaju 26 odnosno 31 godina i oba oko 2 metra. Ipak je meni 47. i jos im na kraju moj Ivan koji ima 80 kila zasoli ranu. Ipak krv nije voda. Kako su prošli u benču i leg pressu necu spominjati", napisao je Mirko sinoć u opisu samog videa. Nego, kako je to bilo...", objavio je Mirko na svoje Facebook profilu uz snimku s treninga.

Naime, na snimci je Mirko uspio što nije pošlo za rukom profesionalnim borcima, a potom je istu stvar napravio i njegov sin. Na objavi su osvanuli mnogi komentar, a osim onih koji su oduševljeni, bilo je i onih koji smatraju da je Mirko ponižavao svoje 'pulene', profesionalne MMA borce.

Sprema se oklada

Zato se odlučio javiti Cro Cop koji tvrdi da nema govora o ponižavanju. Njegov odgovor prenosimo u cijelosti.

"Dragi prijatelji, video sa ramenim potiskom je izazvao puno komentara, prijedloga, a vjerovali ili ne i sugestija da ne ponižavam dečke? Kao prvo, ti dečki su profesionalni borci, jedan ima 26 godina, drugi 31. Oba oko 2 metra, jedan 125 kg, drugi 110 i bilo bi logično da čovjeka od 47 godina pregaze kao plitak potok!

To smo snimili iz zafrkancije, ali ja želim kroz tu zafrkanciju poslati poruku da je disciplina i posvećenost treningu i cilju sve u životu. Ja sa 47 godina i 10 operacija treniram svaki dan, jednako kao i za vrijeme karijere.

S nekim izmjenama jer više ne radim sparinge česte (ponekad ipak odradim koju rundu) ne radim neke intervalne treninge na fokusere i vreću jer mi to više nije potrebno, ali radim puno snagu i kondiciju.

Ova vrsta izazova i na kraju krajeva zafrkancija treba poslužiti dečkima iz dvorane, ali i onima koji gledaju nakon objave kao motivacija i dokaz da se može ako se hoće. I da vide koliko je važna disciplina i upornost ako žele uspjeti o bilo čemu da se radi. A pogotovo u borilačkom sportu gdje je naše vlastito tijelo jedino oružje koje imamo i koje mora biti poput stroja.

Pa ja dan danas, svako jutro u 9 idem u dvoranu i napravim za dobro jutro 100 zgibova, 200 dipsova i 300 čučnjeva i nakon toga skačem vijaču 2 runde po 11 minuta svaka (svako jutro radim različite varijante zgibova i dipsova).

Nakon toga istezanje, tuš i proteini. Navečer radim borilački trening. A zašto to radim? Jer me to čini sretnim, jer to volim i jer se nakon treninga odlično osjećam! U subotu snimamo novi izazov, pala je i oklada. Ante Delija i ja ćemo raditi leg press. Ja tvrdim da koliko Ante napravi ja ću napraviti duplo plus jedno ponavljanje. Radit ćemo sa 152 kg plus platforma koju guramo! Sad, hoću li uspjeti, to ćemo vidjeti. Ante će zapeti i dati sve od sebe, ali bogme ću i ja", objavio je Mirko Filipović.

Tako da nas očekuje zanimljiva oklada u kojoj će sudjelovati bivši UFC-ov borac i Ante Delija.