Najbolji hrvatski MMA borac svih vremena, legendarni Mirko Cro Cop Filipović, jučer je objavio video internog natjecanja u snazi, na treningu. I dečki su odradili ubojito! Njegov stariji sin Ivan oduševio je izgledom i snagom. Ivan, naime, ima tek 19.

"Večeras smo na treningu radili malo natjecanje u snazi. Na videu je rameni potisak sa 190 kg. To naravno nije jednako tesko kao rameni potisak sa olimpijskom šipkom, ali je vjerujte jako teško. Šehić i Delija su me naravno rasturili jer su profi borci, em imaju 26 odnosno 31 godina i oba oko 2 metra. Ipak je meni 47. i jos im na kraju moj Ivan koji ima 80 kila zasoli ranu. Ipak krv nije voda. Kako su prosli u benču i leg pressu necu spominjati", napisao je Mirko sinoć u opisu samog videa. Nego, kako je to bilo...

Rameni potisak

"Evo ljudi, znači radimo zadnju vježbu snage, rameni potisak. Ovo je jako teško i bit će nekoliko ponavljanja", kazao je u uvodu videa Mirko.

Dečki su se bacili na krvavi posao. U igri su bili još Ante Delija i stariji Mirkov sin Ivan, koji je prema izgledu prava zvijer. Naravno, nije ni Cro Cop ostao sa strane.

I onda je na red došao Ivan...

"Evo i moj Ivek, hoće li on moći barem jednom dignuti. Ivek ima samo 80 kila. Hajmo Ivek, pokaži što je krv, krv nije voda, hajmo ljubavi.

I Ivek je razvalio.

Ivan često s Mirkom trenira

Da, u dvorani Mirka Filipovića nikad nije dosadno. Ivan, s druge strane, pokazuje kakve gene ima i snagu u sebi. Kako je to šaljivo još prije jedan Mirkov pratitelj na društvenim mrežama napisao za jedan od Ivanovih treninga s Mirkom ranije, "no need DNA test"...

Već je poznato kako Mirkov stariji sin Ivan često trenira s njim ali i mlađi sin Filip krenuo je njihovim stopama. Mirko je već naznačio kako će im omogućiti vrhunsko školovanje i dati potporu u sportu ako se time budu željeli baviti.

Inače, kad govorimo o sinu Ivanu, Mirkovi obožavatelji ali i ostali, oduševljeni su njegovim fizičkim izgledom i govore kako je kod Filipovićevih očito genetika čudo. I je, Ivan stvarno izgleda kao zvijer, full u treningu, baš jako nalikuje svom slavnom tati.

"Svaka čast, forma je prolazna, klasa je vječna, a mali će pokazat čija je krv. Čvrsto vjerujem u to", "Wauu Mirko, fascinantna je tvoja snaga u tim godinama. Respect. Isto tako, svaka čast tvom sinu koji je uspio podići tako veliku težinu", " svaka čast šampione tebi i tvome sinu", "Svaka čast! Mislim da je 10-15% uloge igrala i visina prva dva natjecatelja. Mirku i sinu ručke dođu malo više, a Deliji i prvom gospodinu malo niže pa ih taj prelaz zeza", samo su neki od brojnih komentara.