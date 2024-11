Mirko i Stipe su prijatelji, a na treningu tog dana vladala je dobra zezancija. Mirko je u Podcast Inkubatoru 2020. otkrio da je najplaćeniji njegov sparing-partner širio laži o njemu i to Stipi Miočiću. Miočiće je to naljutilo i Stipe mu se prestao javljati. Mirko nije znao o čemu se radi. Priča ide ovako... "Zaspao je taj sparing partner na treningu. Pitam ga zašto spava, a on mi odgovara da je po noći čuvao bebu! To mi kaže čovjek kojem supruga ne radi i koji obitelj hrani tako što ga ja plaćam. I to toliko da je za manje od tri godine kupio trosoban stan u Zagrebu. Pa mi se ne pojavi na treningu jer zaspe, pa zato što mora ići na dječju predstavu, a trening, za koji je on bogovski plaćen, trpi", prisjeća se Cro Cop.