Mike Tyson svojom neobičnom navikom podsjetio na poznati 'ugriz': 'Imam tu fiksaciju'

Mike Tyson dominirao je boksačkim ringom 80-ih i 90-ih godina prošloga stoljeća. Ipak svoj plantarni status doživio jednim sramotnim potezom koji se dogodio 1997. protiv Evander Holyfielda. Iron Mike tada je odgrizao suparniku dio uha usred meča i zaradio nadimak 'The baddest man on the planet'. Sedamnaest godina kasnije isti Mike nalazi se u ringu, ne više tako moćan, ali sa sličnim navikama.

Tyson se nakon 21 godinu vratio u ring i s 58 godina boksao protiv Influencera Jake Paula koji se posljednjih godina profesionalno bavi boksom. 58- godišnji Mike na kraju je izgubio jednoglasnom sudačkom odlukom, razlika u godinama bila je velika, no i dalje je impresivno da je Tyson ostao na nogama do kraja meča. Detalj koji su mnogi primijetili tijekom meča, a podsjetio ih je na skandal otprije 17 godina, bio j Tysonovo grizenje rukavica tijekom borbe s Paulom.

Nakon meča primijetio je to i novinar Ariel Helwani koji je upitao Tysona o čemu se radi.

"Ekipa u eteru raspravljala je o tome što radiš sa svojom rukavicom. Je li to bio problem sa štitnikom za usta ili ste samo zagrizli rukavicu?"

"Imam naviku gristi rukavicu kad se borim", odgovorio je bivši prvak teške kategorije, "Imam fiksaciju za ugriz".

Zanimljivo je kako je na eventu u AT&T areni bio i žrtva Tysona iz 19997. njegov suborac Evander Holyfield. Osim njega bivšeg kolegu podržao je u publici i Lennox Lewis.

Ovaj neobičan 'tik' Mikea Tysona mnogi su primijetili i ranije. Analitičari na platformi Netflix koja je prenosila borbu bili su podijeljena mišljenja. Roy Jones Jr. tvrdo je kako je to neobično u Tysonovoj taktici, dok je Mauro Ranallo priznao kako je već vidio legendarnog boksača da grize svoje rukavice.

