Matea Jelić, olimpijska pobjednica i europska prvakinja u taekwondou, upotpunila je kolekciju odličja te je na Svjetskom prvenstvu kojem je domaćin Baku osvojila brončanu medalju u kategoriji do 73 kilograma.

''Ovo je bio poseban dan i bila je velika stvar ulaziti u borbe s tim osjećajem da se borim na Dan državnosti. To je razlog zašto mi nije drago što sam izgubila u borbi za finale'', rekla je hrvatska reprezentativka.

Nakon što je u drugom kolu svladala svjetsku prvakinju Srpkinju Nadicu Božanić, a u četvrtfinalu i Egipćanku Farouk, Matea je u napetom polufinalu pobijeđena od Engleskinje Rebecce McGowan, u dvije runde. McGowan je slavila sa 7-5 i 9-8. Nažalost, na isteku obje runde zakasnila je Jelić po pola sekunde s udarcima koji bi joj donijeli pobjedu. U prvoj s udarcem nogom u glavu, na kraju druge s udarcem nogom u tijelo.

''Zakasnila sam cijelu borbu i sad se pitam zašto nisam cijelu borbu napadala. Zašto nisam prije udarala, zašto sam to radila tek na kraju rundi. Moram to bolje raditi, moram se vratiti u dvoranu i to izoštriti'', napomenula je Jelić.

Promjenu kategorije komentirala je:

''Nije me mučila promjena kategorije, nije to bila jedina promjena. Nisam imala neke ljude oko sebe, ali jesam obitelj i klub koji vjeruju u mene jer sama ne bih mogla. Cilj je dalje podržati reprezentativne kolege koji nastupaju narednih dana, a ja se nadam da će im ova moja medalja biti poticaj'', završila je Jelić.