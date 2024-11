Marko Bojković: 'Siraj je mentalno slab. Ja pripadam svjetskoj klasi! Znam da sam sve bliže UFC-u'

Marko Bojković kreće po novi boost za svoj score. Sada je na 7-0-0, a ovaj put mu je protivnik u zagrebačkoj Areni švedski predstavnik, Sahil Siraj. Marko nam je rekao kako jedva čeka novi nastup pred zagrebačkom publikom.

Platforma Voyo od 18.30 prenosi spektakularni FNC 20 event.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularni FNC 20 možete 23. studenog od 18.30 gledati na platformi Voyo

"S obzirom na to da skidam kile, osjećam se odlično i svježe. Znate kako, to je uvijek, po mom mišljenju, najteži dio posla", rekao je na početku pa nastavio o protivniku, nokauteru Siraju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iskreno, svi su nešto oduševljeni s ovim protivnikom, ali ja uopće nisam. Dobar je, ali ja i on nismo u istoj ligi. Ja pripadam svjetskoj klasi! Znam da sam sve bliže UFC-u", samouvjereno nam je rekao Marko, a nas je zanimalo kako na protivnika gleda njegov poznati trener Ivan Đorđević.

"Icko smatra da ga ja previše podcjenjujem, da je on jako dobar izazov za mene. Smatra da me Siraj itekako može ugroziti, a čini mi se i da se malo boji zbog mog samopouzdanja", kaže. Iako bi se na prvu reklo kako ovaj put nije bilo nikakvih prozivanja, što je za Marka očekivano, ali razlog leži u jednoj poruci.

"Siraj je mentalno slab, nisam ovaj put radio neki preveliki trash talk. Čak mi je i poslao poruku da ako ga budem prozivao po Instagramu da će otkazati meč. Nisam to htio, ipak mi je meč važniji", rekao je Marko i najavio da od njega uvijek možemo očekivati neočekivano na službenom vaganju. Tako da, fanovi pripremite se", poručio je i za kraj se osvrnuo na zagrebačku publiku.

"Generalno, gdje god se boriš ima ljudi koji su protiv tebe ili za tebe, ima onih koji te mrze i onih koji bi te najrađe zagrlili. To je tako! Zagrebačka publika me primila dobro i uvijek su bili vatreni navijači za mene. Tako očekujem i na FNC 20", zaključio je The Skull Crusher.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Neviđena pressica za FNC 20

Tekst se nastavlja ispod oglasa