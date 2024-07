FNC po četvrti put dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Nakon Ljubuškog, Bugojnog i Sarajeva, najjača MMA promocija jugoistične Europe ovog puta svoju raskoš i uzbudljivost pokazat će publici u Banja Luci u obliku FNC 18.

Još će se dugo pričati o FNC 17 priredbi u Beogradskoj Areni koja je srušila sve rekorde gledanosti organizacije, a vrijeme je da se priča nastavi i da regionalna publika uživa u novoj priredbi. FNC 18 na rasporedu je već u subotu, 13. srpnja. U glavnoj borbi večeri očekuje nas okršaj najvećeg regionalnog MMA talenta Marka 'Skull Crushera' Bojkovića (22, 6-0) protiv bivšeg izazivača za titulu perolake kategorije Arlena 'Benksa' Ribeira (33, 12-5-1). Voyo platforma prenosit će priredbu UŽIVO od 20.00, a portal Net.hr u tekstualnom obliku.

Naći će se tu još i mnoga jaka regionalna imena poput Tomislava 'The Beasta' Spahovića (34, 9-7), Ivana (30, 4-1) i Tomislava Sičaje (25, 4-0), Veljka Aleksića (22, 1-0) i mnogih drugih. Priredba će se održati u dvorani Borik, a prošlog četvrtka održan je media day.

Čelni čovjek Fight Nation Championshipa Dražen Forgač najavio je na media dayu kako ćemo na FNC 18 powered by Soccerbet prvi put u FNC kavezu gledati i kickbox meč s malim rukavicama. U kavez će ući Stefan Dobrijević i Vidak Blažić u kategoriji do 77 kilograma. Znači, imamo novi segment, vidjet ćemo kako će proći. Ne sumnjamo da neće...

Uoči priredbe koja će biti spektakularna kao i svaka kad je riječ o FNC-u, razgovarali smo s Markom Bojkovićem (6-0-0) i njegovim trenerom Ivanom Đorđevićem Ickom. Njih dvoje su kao prst i nokat. Jaki likovi skroz, spremni na zafrkanciju, smijeh...

"Ma brate, samo pozitiva, red, rad i disciplina. Nema zezancije", dobacio nam je Marko Bojković.

"Spreman sam za borbu. Imali smo sparinge, odradili sve", priča Marko Bojković koji je posljednja tri suparnika dobio vrlo brzo. U Beogradu je za svega 15 sekundi dobio Pereiru. Na FNC 13 je za 2:38 ugušio Ananiasa, dok je na FNC 11 u drugoj rundi koljenom poslao u poraz Paixaoa.

"Sve je lako kad je Icko uz mene. Što da vam kažem, u naletu sam. Dobro se osjećam i mislim da mogu nastaviti s istim principima u kavezu."

Icko se nadovezao:

"Ma Marko ih dobiva, ono što se kaže, na prvi kick. Lako se vama za*ebavati, kako je meni što uzimam lijekove za smirenje prije svakog meča Marka, a ponekad bi trebali vidjeti Marka u kasnijim rundama, kako će se ponašati. A kod Marka nema kasnijih rundi, on to patosira puno ranije. U Banja Luci očekujemo pobjedu, ali samo se nadam da neće sad baš potrajati 15 sekundi. Treba nam jedan meč da ne završi tako brzo, da vidimo što smo napravili, kako posao odrađujemo na treninzima."

Icko priča kako Marko nikad bolje pripreme nije odradio...

"Bez ikakvih povreda, velikih bolova i problema i u suštini, mogao je trenirati bez problema i sad ga prvi put vidim onakvog kakvog ga dugo nisam vidio. Tako motiviranog, spremnog, imam osjećaj da bi srušio toranj. Samo se nadam da će potrajati malo duže i da će pokazati svu raskoš koju ima u MMA sportu. Da će to biti jedna prava MMA lekcija. Vjerujem da će u Banja Luci pokazati baš sve, a sretnici u dvorani imat će priliku vidjeti njegov performans."

Koliko je Marko blizu ili daleko od UFC-a?

"Neka naša procjena je oko dvije godine, ali volio bih jedno 5-6 inozemnih, jakih kampova da prođe, u SAD-u. Onda bi ja mogao biti siguran da smo za UFC spremni. U ovom trenutku, možda i nismo spremni za to. Ne želimo riskirati, nego idemo korak po korak, a ako ga bude poslužilo zdravlje kako ga sad služi, ako bude odrađivao pripreme kao što je ovog puta odradio, onda će možda i ranije Marko u UFC. Tko zna, možda UFC opet dođe u Europu, pa im Marko bude zanimljiva roba. Nekima se tako i događalo, ali mi to ne želimo, ne na takav način kroz prizmu zanimljive robe u Europi samo u svrhu dolaska UFC eventa u Europu. To ne. Želimo da Marko ne bude posljedica slučajnosti, nego da sistemski odemo u SAD i u UFC-u napravimo rezultat, da se do kraja karijere zadržimo u UFC-u", govori Icko kojem smo rekli da sad pogleda Marka i njegov izraz lica. Ne odgovara mu dvije godine do UFC-a, on bi ranije, ako ne i odmah. Što ćete, nestrpljiv dečko.

Obojica su prasnula u smijeh.

"Ma Marko bi stvarno htio odmah", smije se Icko. Smijeh je potrajao par sekundi. Icko se baš zarazno smije. Vrištanje...

"Ma meni je sve OK. Što treba raditi, radit ću", istaknuo je Marko Bojković.

"Marko nas uvjerava da je spreman za nivo UFC-a, ali polako. Na visokom nivou su borci podjednaki, pa ima tu taktičkog nadmudrivanja koje moramo proći zajedno. Svatko svakog može iznenaditi. U suštini, meč je kompleksniji i teži, pa se neke stvari moraju proći. Mislim da smo čak mi malo Marka i podcijenili, jer vidimo kako brzo dobiva suparnike, ali i sebe kao tim. Očigledno je on iznad ovog nivoa, ali vidjet ćemo. Nećemo se zanositi, zadovoljni smo u FNC-u. Marko je postao borac koji skida skalpove i lomi lubanje, baš kako mu je i nadimak. Publika u Banja Luci vidjet će kako Marko Bojković krši suparnike do kraja. Planiramo nakon Banja Luke jednog ozbiljnog Poljaka. Pokušali smo ga dobiti sad, ali nije mogao skinuti kilažu za tako kratko vrijeme. Baš je ogroman tip. Neću otkriti ime, sve u svoje vrijeme. To bi trebao biti listopad u Puli. Taj Poljak, ogroman tip koji je htio da se bore u catchweightu, ali nismo htjeli riskirati da padne vagu, on će biti Markov ogroman izazov, najveći u karijeri. Ako prođe Poljaka, ako taj izazov uspješno odradi, onda UFC nije daleko. Poljak je MMA prospekt boraca iz UFC-a koji su TOP 15. Malo smo ga isprozivali, čačkali i dobili. Trebali bi se boriti. Tražimo što veće izazove, imamo svoj put,ne žurimo nigdje, neće nas sad valjda neka ponuda izbiti iz cipela".

Bojković je nastavio:

"Samo da sve prođe kako treba u Banja Luci, lako za ponude. Ovaj moj suparnik sad je dobar, ali ja sam bolji. Ima dobra kickove, jak je, ima dobar parter, ali moja neka prognoza da ću ga presjeći na njegove kickove i šuteve. Znate što mi je najveći kompliment koji sam dobio dosad? Da sam dobar biznismen. Icko mi je to rekao."

Icko se opet strgao od smijeha...

"Jadan Marko. Svakog dana trpi kritike zbog togsa što ga vuće biznis. Ima tu crtu, radi čovjek sa svime - hoćeš kriptovalute, tenisice, ovo-ono... nije normalan, majke mi. Stalno ulazi u neke poslove, otvara neke firme. Ne zna više što radi. Ako jednog dana bude ušao u neki posao samnom, neću se buniti. Neka napravi dobar posao kao što ga radi u kavezu".

Za kraj, Marko Bojković je naveo:

"Ja bih tog Poljaka, tu mrcinu, volio u kavezu FNC-a u Puli. Stariji je od mene 10 godina, ali to je nebitno".

Icko je poentirao:

"Svi znamo da Poljaci vole farmaceutsku industriju (čitaj stereoide, kemiju). Vjerojatno je dobro nabrijan. Ne mislim da je slab u kvaliteti, ali vjerujemo da ga Marko može srušiti. Potrebno mu je, govore njegovi ljudi, 12 tjedana da se spusti na kilažu za meč s Markom za laku diviziju. Inače se kreće od 80-88 kg, konstantno. Marko je dosad najviše radio 88 kg, kad je 5 mjeseci bio van dvorane, radio snagu i bazu. Idemo zajedno u nove pobjede", zaključio je Icko.