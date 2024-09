Legenda se oprostila od MMA-a: Postao prvi član ONE-ove kuće slavnih

Jedan od najboljih MMA boraca Demetrious Johnson, poznatiji i kao Mighty Mouse objavio je kraj karijere.

Johnson je na ONE 168 priredbi koja je održana u subotu u Denveru ušao u kavez i svima objavio kraj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kao što sam i rekao posljednji puta, kada dođem ovdje u Denver, Colorado, rekao sam da će mi to biti potencijalno posljednja borba, a nisam lagao. Gotov sam. Gotov sam s natjecanjem u MMA-u, samo vam se želim zahvaliti za ovu priliku", rekao je u kavezu.

Mighty Mouse je od 2011. do 2018. godine bio u UFC-u, a u tom je periodu držao titulu prvaka u muha kategoriji. Početkom 2019. potpisao je za ONE Championship, najveću azijsku MMA promociju i tu je ostao do posljednjeg trenutka karijere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je Johnson objavio kraj, predsjednik ONE-a Chatri Sityodtong je rekao kako će upravo Mighty Mouse postati prvi član ONE-ove kuće slavnih.

"On nije samo najbolji borac svih vremena, on će biti prvi član Kuće slavnih ONE Championshipa", rekao je te mu uručio kipić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa