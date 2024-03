Nakon što smo prošlog mjeseca svjedočili sjajnom KSW 91 u Češkom, ta organizacija sada se vraća u Poljsku, točnije u Gorzow Wielkopolski koji će u subotu 16. ožujka ugostiti novi borilački spektakl KSW 92.

Glavna borba je ujedno i borba za pojas u bantam kategoriji, a u njoj će se sučeliti domaći borbi Jakub Wiklacz i Zuriko Jojua. Wiklaczu će to biti drugi puta da brani osvojeni pojas.

U sunaslovnoj borbi također ćemo vidjeti dva Poljaka, u kategoriji do 83,9 kilograma borit će se Piotr Kuberski i Michał Materla.

Glavna borba:

61,2 kg - Jakub Wikłacz (14-3-2) vs Zuriko Jojua (9-1)

Sunaslovna borba:

83,9 kg - Piotr Kuberski (13-1) vs Michał Materla (33-10)

Main card:

65,8 kg - Daniel Rutkowski (16-4, 1 NC) vs Julio Cesar Neves (36-1)

61,2 kg - Kamil Szkaradek (5-0) vs Miljan Zdravkovic (7-0)

77,1 kg - Maciej Jewtuszko (12-5) vs Marius Žaromskis (23-10)

77,1 kg - Wiktor Zalewski (6-0) vs Adrian Zieliński (24-12)

83,9 kg - Wojciech Janusz (13-8) vs Tomasz Jakubiec (12-4)

Uvodne borbe:

77,1 kg - Oskar Szczepaniak (5-1) vs Michał Gniady (2-0)

83,9 kg - Damian Mieczkowski (2-0) vs David Hošek (10-5-1)

Prijenos borbi u subotu 16. ožujka od 20 sati pratite na Voyo.