MMA poslastica: 'Radek' uništio opasnog Francuza, evo gdje možete pogledati meč

Radoslaw Paczuski 'Radek' (7-2-0) pobijedio je na svom terenu, u poljskom Lubinu, Francuza Laïda Zerhounija (13-8-1) u glavnoj borbi priredbe KSW 98.

Paczuski je do pobjede stigao brže no što se očekivalo, furiozno je ušao u meč i već nakon jedna minute nokautirao opasnog Francuza koji je do ovog meča nanizao četiri uzastopne pobjede.

U drugoj najzvučnijoj borbi večeri sučelili su se bivši pretendenti za KSW naslov u poluteškoj kategoriji, Poljaci, Damian Piwowarczyk i Marcin Wojcik, a slavio je Wojcik, također prekidom u drugoj rundi nakon gušenja.

Snimke svih borbi možete pogledati na Voyo platformi.

