Iduća postaja KSW-a, jedne od najboljih promocija u Europi – sportska je arena u Lodzu, mjesto odigravanja još jednog uzbudljivog sportskog događaja. U prijenosu od 19 sati na platformi Voyo novi KSW event održat će se 20. srpnja, a glavna borba večeri bit će za titulu u srednjoj kategoriji Paweła Pawlaka (23-4-1, 11 KO, 3 Sub) i Damiana Janikowskog (10-5, 5 KO, 1 Sub)!

Pretplatnike streaming platforme Voyo na novom eventu čekaju doista atraktivne borbe! U teškoj kategoriji suočit će se Viktor Pešta (19-9, 8 KO, 7 Sub) i Brazilac Matheus Scheffel (17-11 1NC, 12 KO). Pešta se dvaput borio u KSW-u, pobijedio je Filipa Stawowya, dok je u drugom nastupu poražen od Szymona Bajora. Pešta je jedan od najpoznatijih čeških MMA boraca koji se tijekom karijere natjecao pod UFC-om i u Professional Fighters League. Matheus Scheffel debitirao je u okruglom kavezu KSW-a na XTB KSW Epic događaju početkom godine i poražen je od Srbina Darka Stošića. Također, u okršaju u teškoj kategoriji Marek Samociuk (5-4-0 ) dočekat će Denisa Górniaka (6-1-0).

U srednjoj kategoriji Radosław Paczuski (5-2, 4 KO) borit će se s talentiranim Čehom Dominikom Humburgerom (8-1, 7 KO), koji je na posljednjem KSW-u na kojem je sudjelovao početkom godine nokautirao Adriana Dudeka.

Novi KSW događaj predstavit će mnogo nadolazećih europskih MMA talenata, a među njima su neporaženi Francuz Hugo Deux (3-0, 1 KO), koji će odmjeriti snage u lakoj kategoriji s Moldavcem Nicolaeom Bivolom (4-1, 1 KO, 2 Sub). Opet u lakoj kategoriji, u Sport Areni u Lodzu sučelit će se i dvojica boraca koji se vole boriti nogama. To su bivši kandidat za titulu prvaka, Poljak Maciej Kazieczko, koji je šest od devet borbi dobio nokautom (9-3, 6 KO) i Austrijanac Ahmed Abdulkadirov (9-2, 8 KO), koji će po drugi put ući u kavez KSW-a nakon prošlogodišnjeg poraza.

Lokalni borac Bartłomiej Kopera (13-7-0) dočekat će Dawida Śmiełowskog (10-1-0) isto u lakoj kategoriji. Kopera je prisutan u MMA-u od 2010., a do danas je odradio dvadeset borbi, od kojih je u trinaest pobijedio. Kako bi se dobro pripremio za borbu i povratak u KSW, Kopera je otišao u SAD, gdje je trenirao u jednom od najboljih MMA klubova na svijetu. Śmiełowski se u posljednjoj borbi suočio s Eskievom, koji je brutalno nasrnuo na Poljaka pa je sudac morao zaustaviti borbu na kraju prve runde. Dawidu je to bio prvi poraz u karijeri i prekid njegovog niza od deset pobjeda zaredom.

U pero kategoriji borit će se dvojica boraca mlade generacije, Michał Domin (6—3-0) i Isai Ramos (8-1-0). Maria Silva (10-1, 3 KO, 4 Sub) uhvatit će se u koštac s Ewelinom Woźniak (8-2, 2 KO, 4

Sub) u kategoriji do 52,2 kg., dok će se u drugoj ženskoj borbi na XTB KSW 96 turniru Karolina Owczarz (5-3, 2 Sub) sučeliti sa Sandrom Succar iz Libanona (4-1, 1 KO, 1 Sub).

Na platformi Voyo 20. srpnja od 19 sati pratite KSW 96!